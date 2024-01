La lunga notte – La caduta del Duce: la storia vera, cosa successe

La serie tv La Lunga Notte – La Caduta del Duce, in onda su Rai 1 per tre serate da lunedì 29 gennaio, racconta le ultime ore del fascismo. Ma quale fu la storia vera che portò alla fine del ventennio fascista e alla caduta di Benito Mussolini? Cosa accadde davvero a Palazzo Venezia? E come si arrivò in pochi giorni a destituire un dittatore rimasto al potere per oltre 20 anni? Cerchiamo di ripercorrere i principali fatti storici.

La lunga notte: Storia vera

Il 24 luglio 1943 segna l’inizio di una notte tumultuosa per l’Italia, con il Gran Consiglio del Fascismo convocato dal Presidente della Camera, Dino Grandi. In un clima di tensione palpabile, il destino del paese è appeso a un filo mentre gli Alleati avanzano in Sicilia e i nazisti si preparano a occupare il territorio italiano. Grandi, convinto che Mussolini stia trascinando il paese verso il baratro, si prepara a opporsi al leader fascista, nonostante debba tutto a lui. Sua moglie Antonietta cerca disperatamente di dissuaderlo, consapevole del rischio imminente. Nel frattempo, Mussolini continua a nutrire speranze di vittoria, ma i suoi sforzi sembrano sempre più simili ai lamenti di un leone morente, un fatto ben compreso sia dalla moglie Rachele che dall’amante Claretta.

Anche Edda, figlia di Mussolini e moglie di Galeazzo Ciano, si trova nel mezzo degli intrighi, divisa tra l’amore per il marito e il rispetto per il padre. Mentre il Re Vittorio Emanuele III resta inattivo, la nuora Maria José si oppone apertamente al regime, mentre il principe Umberto si trova in conflitto tra dovere filiale e amore coniugale. Nel frattempo, le voci di dissenso crescono tra le nuove generazioni, desiderose di liberarsi dall’oppressione del regime fascista. Tra loro c’è Italo Niccolai, figlio di un soldato morto per mano dei fascisti, che si avvicina sempre di più alla Resistenza, anche se deve confrontarsi con un amore proibito per Beatrice, nipote di Dino Grandi. Mentre Grandi prepara il terreno per una possibile ribellione, la notte del 24 luglio si prospetta come un punto di svolta cruciale per il destino dell’Italia, con il futuro del paese appeso a un filo.

Cosa successe l’ultima notte

Vittorio Emanuele III coglie l’occasione per far scattare il piano dei militari che prevede il cambio di governo. Quando Mussolini si reca dal re a Villa Savoia, alle 17 del 25 luglio 1943, il sovrano gli annuncia che ha deciso di sostituirlo. All’uscita l’ormai ex dittatore viene fermato dai carabinieri, che lo caricano su un’autoambulanza e lo portano in una caserma.

Alle 22.45 viene annunciata la nomina di Badoglio come nuovo capo del governo. Il maresciallo, in perfetta malafede, dichiara che “la guerra continua”. Ma gli italiani capiscono tutti che si avvicina la pace e scendono nelle strade prendendo di mira i simboli del fascismo. Nel giro di pochi giorni il Pnf verrà sciolto senza suscitare alcuna reazione: è ormai un guscio vuoto.

Anche Mussolini sembra accettare la sorte avversa. Intorno all’una di notte del 26 luglio riceve una lettera di Badoglio, che sostiene di averlo fatto arrestare solo per garantirne la sicurezza personale. Il dittatore spodestato risponde subito con deferenza e augura al maresciallo di avere successo nel compito affidatogli dal re, del quale, scrive il fondatore dei Fasci, “durante ventuno anni sono stato leale servitore e tale rimango”. Penseranno i tedeschi, liberandolo, a fargli cambiare idea.

