Il commissario Montalbano – La giostra degli scambi streaming e tv: dove vederlo

Stasera in tv, alle ore 21,20 su Rai 1, va in onda Il commissario Montalbano – La giostra degli scambi, film con protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato dagli italiani nato dalla penna di Andrea Camilleri. Ma dove sarà possibile vedere La giostra degli scambi de Il commissario Montalbano in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio in onda oggi in replica.

In tv

Il film, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – martedì 15 settembre 2020 – alle ore 21,20 in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre).

La giostra degli scambi streaming live de Il commissario Montalbano

Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La giostra degli scambi de Il commissario Montalbano, ma cosa succederà stasera? Qual è la trama? Ecco un breve riassunto: Montalbano deve risolvere due casi intricati: la scomparsa di un commerciante che apparentemente si è rifiutato di pagare il pizzo e una serie di misteriosi sequestri lampo; e il caso di un rapitore che ferma con l’inganno alcune ragazze, le sequestra per alcune ore e poi le libera in campagna senza far loro violenza né derubarle.

