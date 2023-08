La foresta degli scomparsi: trama, cast, quante puntate, location e streaming della serie su Canale 5

La foresta degli scomparsi è la serie in onda su Canale 5 questa sera, 9 agosto 2023 in prima visione. Si tratta di un thriller ambientato nel cuore della Foresta Nera, la regione montuosa nel sud-ovest della Germania. La miniserie è stata girata tra Strasburgo, Colmar, Obernai, Haguenau, Erstein e nell’inquietante atmosfera di boschi millenari, dove gli stessi attori hanno vissuto “condizioni di ripresa difficili, spesso immersi nella neve”. La foresta degli scomparsi è una coproduzione televisiva franco-belga-tedesca, vincitrice del prestigioso Gran Premio per la miglior serie drammatica, al Festival Polar di Cognac. Vediamo insieme la trama, il cast e tutte le informazioni.

Trama

La vicenda prende il via quando vicino a una base militare, sul confine franco-tedesco, vengono rinvenuti dodici corpi senza vita. Sono in una fossa comune e le vittime sono di nazionalità francese e tedesca, uccisi in un arco temporale di 30 anni. Del caso si occupa il giudice istruttore Camille Hartmann (Hélène De Fougerolles) che, un anno prima, in quella stessa zona, ha avuto un grave incidente automobilistico. L’evento le ha causato un’amnesia da cui fatica a riprendersi ma forse, proprio quella sera, Camille ha visto qualcosa che non doveva vedere.

La foresta degli scomparsi: il cast

“Les Disparus de la Forêt-Noire” (è il titolo originale) prende il via quando vicino ad una base militare, sul confine franco-tedesco, vengono rinvenuti 12 corpi senza vita: sono in una fossa comune, di nazionalità francese e tedesca, uccisi in un arco temporale di 30 anni. Tra gli attori troviamo:

Hélène de Fougerolles (Giudice istruttore Camille Hartmann)

Grégory Fitoussi (Ispettore di polizia Éric Maes)

Tchéky Karyo (Capitano Franz Agerland)

Daniel Njo Lobé (Commissario Yves Mercier)

Thierry Godard (Marc Hartmann)

Victoria Eber (Iris Hartmann)

Vincent Jouan (Bertrand Montal)

Carole Franck (Jeanne Montal)

Leo Mazo (Thomas Montal)

Astrid Whettnall (Birgit Scholtz)

La foresta degli scomparsi: quante puntate

Quante puntate sono previste per La foresta degli scomparsi? Appuntamento in diretta su Canale 5 il 9 agosto 2023 in prima serata falle 21.20. In tutto sono previsti quattro episodi, della durata di circa cinquanta minuti. Canale 5 li trasmette tutti insieme questa sera, uno dopo l’altro, per una lunga maratona. La miniserie dunque si esaurisce tutta nella serata del 9 agosto.

Location

Dove è stata girata La foresta degli scomparsi? Si tratta di una produzione franco-tedesca-belga, trasmessa in Belgio sul finire del 2022 e in Francia a inizio 2023. La vicenda è ambientata tra Strasburgo, Colmar, Obernai, Haguenau, Erstein e soprattutto nella Foresta Nera (Schwarzwald), situata nella Germania meridionale. Tra le location scelte dalla produzione, il caffè Brant a Strasburgo, lo spazio culturale E.Leclerc a Erstein e la rue de Castelnau a Colmar. Le baracche corrispondono al centro Epid di Strasburgo.

Streaming e tv

Dove vedere La foresta degli scomparsi? Appuntamento su Canale 5 il 9 agosto 2023 alle ore 21.20. In tutto quattro episodi trasmessi in un’unica serata. Gli episodi sono inoltre visibili – in live streaming e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity.