La follia bussa alla porta: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, domenica 3 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La Follia bussa alla porta (Hostage House), film di genere drammatico, thriller del 2021 diretto da David Benullo con Jennifer Taylor e Justin C. Schilling. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film diretto da David Benullo, vede protagonista Susan (Jennifer Taylor), un’ambiziosa agente immobiliare determinata a concludere la più grande vendita della sua carriera. La commissione che potrebbe ricavarne, le permetterebbe di sanare i suoi notevoli debiti ed evitare di vendere la sua stessa casa, l’unica che sua figlia, Heather (Julia Terranova), abbia mai conosciuto. La giovane ragazza, che si appresta a partire per il college e che ignora che la madre ha già messo sul mercato la loro casa, decide di aiutare Susan a far visitare ai possibili acquirenti la lussuosa proprietà di cui si sta occupando la madre.

Dopo un’intera giornata trascorsa a mostrare la bellissima casa, si presenta la coppia formata da Natalie (Emily Sweet) e Keith (Justin C. Schilling). Nonostante l’orario delle visite sia terminato e che le due donne, stanche, si apprestavano ad andare a cena, Susan accetta di far vedere la casa alla coppia. Mentre Susan li accompagna nel giro, sente le sirene dell polizia in tutto il quartiere. Gli agenti stanno cercando i sospetti di una rapina a mano armata. Quando nota che Keith sta sanguinando, Susan si rende conto che sono loro i ladri e cerca di farli uscire di casa. Ovviamente i due criminali non hanno nessuna intenzione di farlo e prendono in ostaggio le due donne. Determinata a sopravvivere e a salvare sua figlia, Susan di dovrà ingegnare per evitare che quella sia l’ultima casa di cui si occuperà…

La follia bussa alla porta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di La follia bussa alla porta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Taylor: Susan

Justin C. Schilling: Keith

Julia Terranova: Heather

Emily Sweet: Natalie

Patrick Cronen: Darren

Jasmine Newell: Tracy

Richard Neil: Paul

Kamen Casey: agente Murphy

Sabreena Iman: infermiera

Danielle Yoshiko Phillips: giornalista

Streaming e tv

Dove vedere La follia bussa alla porta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 3 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.