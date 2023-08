La conseguenza: trama e cast del film in onda su Canale 5

La conseguenza è il film in onda questa sera, 11 agosto 2023, su Canale 5 dalle 21.20. Un film di genere drammatico del 2019 diretto da James Kent, con Keira Knightley e Alexander Skarsgård. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2013 The Aftermath scritto da Rhidian Brook, co-sceneggiatore nel film. Vediamo insieme la trama e il cast.

Amburgo, 1946, nella città tedesca del dopoguerra, distrutta dai bombardamenti, giunge dall’Inghilterra in pieno inverno Rachael Morgan (Keira Knightley) per ricongiungersi con il marito Lewis (Jason Clarke), un alto ufficiale dell’esercito britannico, incaricato di ricostruire la cittadina in macerie. Contrariamente alle aspettative della giovane donna, i due coniugi non prendono un alloggio per conto proprio ma vanno ad abitare in una lussuosa villa requisita dalla Commissione di Controllo britannica, dove risiede un vedovo tedesco, Stefan Lubert (Alexander Skarsgård), ex architetto di prestigio, ora impiegato come operaio alla pressa, insieme alla figlia quattordicenne Freda (Flora Thiemann).

Da principio la convivenza sarà molto difficile, soprattutto a causa del malumore e della diffidenza di Freda, la quale non digerisce la presenza dei due estranei che occupano le loro stanze costringendoli a dormire nella soffitta della magione. Anche Rachael, da parte sua, nutre molti dubbi e non capisce la clemenza del marito nei confronti di Lubert, a suo avviso responsabile di far parte di una nazione che ha condotto una guerra folle e sanguinosa e ancora segnata per un grave lutto subito dalla sua famiglia a causa dei tedeschi.

Lewis e Rachael affrontano il dolore senza trovare il modo di supportarsi a vicenda, ognuno chiuso nella propria sofferenza, tanto che le incomprensioni con il marito, che passa molto tempo lontano da lei per dedicarsi al lavoro, portano la donna ad avvicinarsi inaspettatamente a Stefan, uomo che lei inizialmente disprezza ma che impara a conoscere, capendo che anche lui è stato una vittima del conflitto, a causa del quale ha perso la moglie, e che in guerra è necessario distinguere tra chi l’ha voluta e combattuta e la gente comune che invece l’ha sofferta e subita.

La conseguenza: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Kate Phillips, Tom Bell, Alexander Scheer, Flora Thiemann, Fionn O’Shea, Jannik Schümann, Claudia Vaseková.

Keira Knightley: Rachael Morgan

Alexander Skarsgård: Stefan Lubert

Jason Clarke: Lewis Morgan

Martin Compston: sig. Burnham

Kate Phillips: Susan Burnham

Fionn O’Shea: Barker

Alexander Scheer: Siegfried Leitmann

Anna Katharina Schimrigk: Heike

Jack Laskey: Wilkins

Rosa Enskat: Greta

Flora Thiemann: Freda Lubert

Frederick Preston: Michael Morgan

Ned Wills: bambino sul treno

Pandora Colin: donna sul treno

Streaming e tv

Dove vedere La conseguenza in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 11 agosto 2023, dalle 21.20. Disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Play.