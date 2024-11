La confessione: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 9 novembre

Questa sera, sabato 9 novembre 2024, alle ore 20,15 su Rai 3 va in onda La confessione, programma condotto da Peter Gomez in cui il giornalista incontra personaggi del nostro tempo, che si raccontano senza filtri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Antonio Padellaro, Italo Bocchino e Beppe Vessicchio sono gli ospiti della quarta e ultima puntata del programma condotto da Peter Gomez. Padellaro, fondatore e editorialista de “Il Fatto Quotidiano”, parlerà della sua lunga carriera come cronista prima all’Ansa, poi al Corriere, all’L’Espresso e all’Unità, fino alla fondazione del giornale dove ancora scrive. Una carriera che gli ha permesso di raccontare i fatti storici più importanti degli ultimi 50 anni e di conoscere le personalità più significative della politica italiana.L’ex deputato di Alleanza nazionale Bocchino, oggi direttore editoriale de “Il Secolo d’Italia” ripercorrerà la sua storia politica, dalla militanza nel Fronte della Gioventù alla candidatura con il Popolo delle Libertà, passando per la rottura con Silvio Berlusconi e l’allontanamento dalla politica attiva a favore della carriera giornalistica. Infine Vesssicchio – uno dei direttori d’orchestra più famosi d’Italia – lancerà un appello per l’educazione musicale nelle scuole, dopo aver raccontato i tanti aneddoti della sua lunga vita lavorativa a Sanremo e non solo.

Streaming e tv

Dove vedere La confessione in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 9 novembre 2024 – alle ore 20,15 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.