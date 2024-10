La confessione: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 26 ottobre

Questa sera, sabato 26 ottobre 2024, alle ore 20,15 su Rai 3 va in onda La confessione, programma condotto da Peter Gomez in cui il giornalista incontra personaggi del nostro tempo, che si raccontano senza filtri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Gad Lerner, Lella Costa e Riccardo Iacona sono gli ospiti della seconda puntata del programma condotto da Peter Gomez. Tre interviste da mezz’ora ciascuna per approfondire non solo gli aspetti legati alla carriera, ma anche quelli più umani, sulla vita di tutti i giorni.

Il giornalista e scrittore, nato a Beirut, parlerà dei suoi mondi – quello libanese e quello ebraico – che si scontrano, ma anche della sua carriera, dagli esordi in Lotta continua, fino alla direzione del Tg1, passando per le più prestigiose testate giornalistiche italiane della carta stampata.

L’attrice milanese racconterà del suo rapporto con Gino Strada e con la moglie Teresa e della sua vicinanza ad Emergency, non tralasciando qualche commento sull’attualità politica. Infine, il conduttore di “PresaDiretta” ripercorrerà le tappe della sua carriera, dagli inizi con i programmi storici di Michele Santoro, i reportage dalle zone di guerra, fino alla nascita del suo programma nel 2009 ancora in onda con grande successo.

Streaming e tv

Dove vedere La confessione in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 26 ottobre 2024 – alle ore 20,15 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.