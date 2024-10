La confessione: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 ottobre

Questa sera, sabato 19 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La confessione, programma condotto da Peter Gomez in cui il giornalista incontra personaggi del nostro tempo, che si raccontano senza filtri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Alessandro Di Battista, Veronica Pivetti e Pietro Orlandi sono gli ospiti dell’esordio stagionale del programma condotto da Peter Gomez. Ognuno di loro racconterà, in un confronto senza filtri, la propria storia umana e professionale. L’ex deputato grillino, oggi attivista e opinionista, parlerà del Movimento 5 stelle delle origini, di come sia cambiata la sua vita fuori dai palazzi della politica, ma anche del suo impegno per i diritti del popolo palestinese. L’attrice e conduttrice milanese, che il 5 novembre tornerà su Rai 3 con “Amore Criminale”, si soffermerà su aspetti intimi della sua vita privata come la scelta di non avere figli, il rapporto con la sorella Irene, la depressione con cui ha combattuto per sei anni, e sulla sua lunga carriera di successi al fianco di mostri sacri del cinema e del teatro come Carlo Verdone e Gigi Proietti. Infine, Pietro Orlandi ripercorrerà le tappe della tragica scomparsa della sorella Emanuela il 22 giugno 1983. Attraverso materiali d’epoca, il pubblico seguirà il filo dei suoi ricordi e delle indagini per capire, a distanza di 41 anni, quale indelebile segno sia rimasto in questa famiglia.

Streaming e tv

Dove vedere La confessione in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 19 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.