La compagnia del Cigno 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, domenica 25 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della fortunata serie tv diretta da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Alessio Boni ed Anna Valle e i ragazzi ritrovarsi più grandi e maturi. Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico che ha avuto modo di seguire le puntate che hanno composto il primo capitolo di questa serie e che adesso attendono con trepidazione di scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti. Ma vediamo insieme cosa succederà nella terza puntata in onda oggi, 25 aprile.

Anticipazioni: la trama della terza puntata

Nel primo episodio in onda oggi, dal titolo “Prepararsi a combattere” su invito di Teoman, giunge la direttrice di un’importante scuola americana. Ciò mette in fermento insegnanti e allievi, soprattutto perché si crea la chance di vincere una “succulenta” borsa di studio. Il maestro Marioni non vede di buon occhio l’iniziativa della borsa di studio in quanto odia vedere i propri studenti sgomitare per la vittoria.

Secondo le anticipazioni sulla trama de La compagnia del Cigno 2, nel secondo episodio della terza puntata dal titolo “La competizione” la proposta privilegiata che è stata rivolta a Matteo dal maestro Kayà crea l’ennesimo segreto in grado di pesare sui già precari equilibri dei ragazzi della Compagnia del Cigno e soprattutto sul rapporto speciale con Marioni. Domenico sta male per l’allontanamento improvviso di Barbara e le spiegazioni di Vittoria per giustificare la figlia non migliorano la situazione.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de La compagnia del Cigno 2, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1 o RaiPlay? Di seguito l’elenco completo:

Alessio Boni: Luca Marioni

Anna Valle: Irene

Mehmet Gunsur: Teoman Kayà

Leonardo Mazzarotto: Matteo Mercati

Fotinì Peluso: Barbara

Emanuele Misuraca: Domenico Abbate

Hildegard De Stefano: Sara

Chiara Pia Aurora: Sofia

Ario Nikolaus Sgroi: Robbo (Roberto)

Francesco Tozzi: Rosario

Alessandro Roja: Daniele

Carlotta Natoli: Vittoria

Francesca Cavallin: Miriam

Claudia Potenza: Nico

Eduardo Valdarnini: Lucas

Alice Pagani: Alex

Potrebbero interessarti Il miglio verde: tutto quello che c’è da sapere sul film Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 25 aprile 2021 La compagnia del Cigno 2: cosa è successo nella seconda puntata, il riassunto