La compagnia del Cigno 2: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, domenica 9 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata de La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della fortunata serie tv diretta da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Alessio Boni ed Anna Valle e i ragazzi ritrovarsi più grandi e maturi. Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico che ha avuto modo di seguire le puntate che hanno composto il primo capitolo di questa serie e che adesso attendono con trepidazione di scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti. Ma vediamo insieme cosa succederà nella quinta puntata in onda oggi, 9 maggio.

Anticipazioni: la trama della quinta puntata

Nel primo episodio in onda oggi, dal titolo “Segreti e menzogne” il tragico evento che ha coinvolto il Maestro Kayà getta delle ombre sul Conservatorio. Si indaga per fare chiarezza. L’Ispettrice Modiano, che si occupa del caso, sospetta subito di Luca Marioni. Questo fatto porta i ragazzi della compagnia a tornare a essere compatti come un tempo. Nonostante siano sconvolti, sono tutti pronti a difendere Luca Marioni e a trovare il modo di dimostrare la sua innocenza.

Secondo le anticipazioni sulla trama de La compagnia del Cigno 2, nel secondo episodio della quinta puntata dal titolo “Lo strappo” i musicisti della Compagnia devono affrontare le conseguenze dolorose che l’amore a volte riserva. Robbo, infatti, dovrà fare i conti con la sua infatuazione per Natasha. Rosario, invece, è sempre più sofferente per la relazione con Anna, che continua a incontrare ostacoli. Barbara chiede aiuto ai Maestri e grazie al loro intervento, riesce a trovare il coraggio e la forza per sfuggire a Lorenzo e al suo tentativo di manipolarla.

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata de La compagnia del Cigno 2, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1 o RaiPlay? Di seguito l’elenco completo: