La cattedrale del mare: anticipazioni, trama quarta puntata (riassunto)

La cattedrale del mare: anticipazioni, trama quarta puntata

Questa sera, martedì 9 giugno 2020, su Canale 5 va in onda una nuova puntata de La cattedrale del mare, una fiction amatissima in spagna e tratta dall’omonimo romanzo best seller di Falcones. La storia ci porta indietro nella Barcellona del 1300, in balia dell’Inquisizione, dove il protagonista Arnau è un uomo che si è creato la sua fortuna dal nulla, ha scalato la piramide sociale arrivando al vertice ed è riuscito ad ottenere ciò che voleva. Ciò nonostante, non ha dimenticato le sue umili origini, per questo il suo animo lo spinge ad aiutare i più bisognosi. Ma cosa succederà nella puntata di questa sera, la quarta della serie? Quali sono le anticipazioni? Ecco tutto quello che dovete sapere della quarta puntata de La cattedrale del mare.

Questa sera va in onda la quarta e ultima puntata de La cattedrale del mare, composta dal settimo e ottavo episodio della stagione, intitolati rispettivamente Vendetta e Condannato. Nel settimo episodio vediamo Elionor, supportata da Joan, andare a casa di Felip de Ponts per proporre un patto che non potrà rifiutare. Elionor vuole liberarsi di Mar, convinta che la ragazza stia portando su una cattiva strada Arnau. Sahat viene a conoscenza della realtà che sta vivendo Arnau e decide di tornare a Barcellona. Arnau avrà anche un incontro ravvicinato con Francesca, la sua vera madre.

Cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata de La cattedrale del mare, ma qual è il cast della famosa serie tv in onda su Canale 5? A interpretare Arnau, il protagonista, è Aitor Luna, attore spagnolo che ha conosciuto la fama grazie alla serie “Los hombres de Paco” dove ha interpretato l’ispettore Gonzalo Montoya. Al suo fianco nel cast vediamo Daniel Grao interpretare Bernat Estanyol, il padre di Arnau, un uomo che viene da una famiglia che ha sempre lavorato le terre del Signore di Bellera. Pablo Derqui invece interpreta Joan Estanyol, il fratellastro di Arnau, adottato quando aveva nove anni dopo la morte della madre. E ancora nel cast de La cattedrale del mare vediamo anche Maria Pou che interpreta Hasat Jose, un uomo nobile e saggio che introduce Arnau ai segreti del commercio, aiutandolo a diventare ricco.

Michelle Jenner interpreta Mar: sola da quando aveva 11 anni, Mar viene presa sotto la custodia di Padre Albert fino all’arrivo di Arnau. Silvia Abascal invece interpreta Elionor, una donna nobile che vive nella corte del Re ed è la sua cortigiana preferita. Infine vediamo Andrea Duro interpretare Aledis, la figlia maggiore di un avido mercante che la venderà per denaro.

Tutto su La cattedrale del mare: trama, cast, streaming

