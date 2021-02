La Caserma: anticipazioni, concorrenti e istruttori della quinta puntata

La Caserma: anticipazioni, concorrenti (reclute) e istruttori della quinta puntata

Questa sera, mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quinta e penultima puntata de La Caserma, docu-reality di Rai 2 realizzato in collaborazione con Blu Yazmine che propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale. Ma cosa succederà stasera – 24 febbraio 2021 – nella quinta puntata? Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nella quinta puntata di oggi, in onda mercoledì 24 febbraio alle 21.20, una comunicazione ufficiale cambierà gli equilibri delle squadre: l’istruttore capo Daretti, comunicherà che da quel momento le squadre avranno un comandante e un vice comandante, figure intermediarie tra il gruppo e gli istruttori e non tutti i ragazzi saranno d’accordo con questa scelta. Un’improvvisa nevicata notturna, muterà completamente lo scenario a Levico (Trento) e di conseguenza, gli umori e i destini dei protagonisti. Anche le esercitazioni subiranno delle variazioni, ma verranno portate a termine con successo. Lo spirito di squadra – secondo le anticipazioni della puntata di stasera de La Caserma – prevarrà e finalmente, si volterà pagina. Tutti i concorrenti saranno pronti per una nuova sfida: un’esercitazione al Forte Belvedere, una tra le più grandi e meglio conservate fortezze italiane. Lo stress alle stelle getterà la matricola Cimadoro nello sconforto, ma i compagni saranno pronti a consolarlo.

Concorrenti (reclute) e istruttori

Protagonisti assoluti de La Caserma sono i partecipanti (cast, reclute): quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia. Ecco i nomi dei concorrenti:

Alice Paniccia (22 anni)

Elena Santoro (21 anni)

Erika Mattina (23 anni)

Linda Mauri (22 anni)

Martina Albertoni (19 anni)

Naomi Akano (19 anni)

Alessandro Badinelli (22 anni)

Antonio Gennarelli (19 anni)

George Ciupilan (18 anni)

Luca Ferettini (18 anni)

Nicolas e William Lapresa (21 anni)

Omar Hussain (23 anni)

Denis Brioschi (22 anni)

Elia Giorgio Cassardo (19 anni)

Emanuele Cimadoro (21 anni)

Carmelo Matteo Corsaro (19 anni)

Andrea Giovanni Fratino (19 anni)

Simone Peroni (19 anni)

Matteo Rizzolo (21 anni)

Andrea Antonio Rosa (18 anni)

Abbiamo visto i ragazzi, ma quali sono gli istruttori professionisti de La Caserma (in onda su Rai 2 con sei puntate) che rispondono all’istruttore capo, Renato Daretti? Eccoli:

Simone Cadamuro

Germano Capriotti

Deborah Colucci

Giovanni Rizzo

Salvatore Rossi

