La Caserma: anticipazioni, concorrenti e istruttori della quarta puntata

La Caserma: anticipazioni, concorrenti (reclute) e istruttori della quarta puntata

Questa sera, martedì 16 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata de La Caserma, docu-reality di Rai 2 realizzato in collaborazione con Blu Yazmine che propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale. Ma cosa succederà stasera – 16 febbraio 2021 – nella quarta puntata? Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nella quarta puntata di oggi, in onda in via del tutto eccezionale di martedì, 16 febbraio, alle 21.20, l’addestramento prevederà nuove occasioni di approfondimento culturale, con la prima lezione di storia in Caserma e il ritorno del giornalista Aldo Cazzullo, che la scorsa settimana era già comparso nel programma per parlare ai ragazzi della figura della donna nella storia. Nella puntata in onda del 16 febbraio si parlerà della storia italiana degli ultimi 100 anni attraverso le cronache di giovani che 100 anni prima hanno contribuito a porre fine al primo conflitto mondiale. Cazzullo racconterà ad esempio la storia del tenente degli alpini Adolfo Ferrero, che si congeda dai genitori, dal fratello Beppe e dalla sorella Nina con una lettera straziante.

Ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi de La Caserma. I commilitoni tornano in aula per ascoltare una nuova “lectio magistralis” impartita dal giornalista Aldo Cazzullo. Un racconto per far riflettere sulla storia italiana degli ultimi 100 anni. Si ascolteranno cronache di giovani – proprio come i ragazzi de La Caserma – che 100 anni prima hanno contribuito a porre fine al primo conflitto mondiale. Chi erano “quelli del 1899”? Erano giovani molto diversi dagli adolescenti di oggi: erano incomparabilmente più poveri, erano contadini, analfabeti. Erano giovani, giovanissimi: mandati in prima fila (all’arma bianca) per combattere in difesa della propria Patria. Quello di Cazzullo è un viaggio nel tempo che arriva al racconto di italiani unanimemente riconosciuti e ricordati come eroi. Il tenente degli alpini Adolfo Ferrero ne è un esempio: si congeda dai genitori, dal fratello Beppe e dalla sorella Nina con una lettera straziante. Un testamento morale e materiale, che affida al suo attendente per farlo recapitare alla sua famiglia. E ora, un ruolo importante spetta ai ragazzi ‘di oggi’. “Essere italiani è un’opportunità e una responsabilità fatta di valori morali”, ricorda Cazzullo.

Dopo un affettuoso saluto, il giornalista – secondo le anticipazioni de La Caserma – si congeda, ma la lezione prosegue in una emozionante esperienza in esterna. Per onorare questo importante capitolo, i ragazzi infatti faranno un viaggio sulle tracce di luoghi storici e iconici di quegli anni. Intanto, la vita in Caserma prosegue: il turno di guardia del piantone è un ruolo importante, ma sembra che le matricole Matteo Rizzolo ed Elia Giorgio Cassardo non ne tengano conto. Le prove continuano ed è giunto il momento di provare un’inedita esercitazione: in piscina. Ma non finisce qui: un nuovo addestramento rimescola la formazione delle squadre. E così gli istruttori sono alla ricerca di altri leader. Le regole della Caserma sono rigide e per chi è più indisciplinato o refrattario alle direttive dei superiori arriverà il momento di meritarsi veramente la permanenza a Levico (in provincia di Trento). Tra una prova e l’altra, i ragazzi continuano a fare gruppo e a supportarsi a vicenda, mentre qualcuno si troverà a dover prendere dure scelte in amore.

Concorrenti (reclute) e istruttori

Protagonisti assoluti de La Caserma sono i partecipanti (cast, reclute): quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia. Ecco i nomi dei concorrenti:

Alice Paniccia (22 anni)

Elena Santoro (21 anni)

Erika Mattina (23 anni)

Linda Mauri (22 anni)

Martina Albertoni (19 anni)

Naomi Akano (19 anni)

Alessandro Badinelli (22 anni)

Antonio Gennarelli (19 anni)

George Ciupilan (18 anni)

Luca Ferettini (18 anni)

Nicolas e William Lapresa (21 anni)

Omar Hussain (23 anni)

Denis Brioschi (22 anni)

Elia Giorgio Cassardo (19 anni)

Emanuele Cimadoro (21 anni)

Carmelo Matteo Corsaro (19 anni)

Andrea Giovanni Fratino (19 anni)

Simone Peroni (19 anni)

Matteo Rizzolo (21 anni)

Andrea Antonio Rosa (18 anni)

Abbiamo visto i ragazzi, ma quali sono gli istruttori professionisti de La Caserma (in onda su Rai 2 con sei puntate) che rispondono all’istruttore capo, Renato Daretti? Eccoli:

Simone Cadamuro

Germano Capriotti

Deborah Colucci

Giovanni Rizzo

Salvatore Rossi

