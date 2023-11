La caserma 2023: anticipazioni e cast (reclute e istruttori) della seconda puntata

Questa sera, domenica 19 novembre 2023, su Rai 2 alle ore 21 va in onda la seconda puntata del docu-reality La caserma 2023. Tra le novità della seconda stagione, l’ambientazione nel Forte di Vinadio, in provincia di Cuneo, una struttura dell’800, e la “selezione” delle reclute che inizierà immediatamente. Inoltre, il reality sarà ancora più competitivo perché il posto in caserma non è garantito e ancora sarà più mirato alla vita di gruppo in un’epoca in cui i ragazzi sono sempre più isolati e con difficoltà relazionali. Lo scopo del programma sarà, infatti, la formazione di un gruppo solidale e unito. Ciascuno dei protagonisti dovrà sviluppare il “senso del fare” – sfruttando le capacità e superando le divergenze – per un unico obiettivo: fare squadra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

I 18 ragazzi scelti nel corso della scorsa puntata sono stati trasferiti in “caserma”. Qui, le 18 reclute sono state divise in due gruppi: i Falchi e i Puma. Il corso di addestramento avrà la durata di 5 settimane e solo i più meritevoli arriveranno alla cerimonia finale, durante la quale gli istruttori premieranno la squadra migliore e la recluta migliore.

Cast (reclute e istruttori)

Ma qual è il cast de La caserma 2023? Il “target” non cambia: i 24 ragazzi selezionati (14 ragazzi e 10 ragazze) sono persone “comuni”, ma con storie ben diverse. Messi insieme, rappresentano al meglio la loro generazione. Tra questi ci saranno un’operaia, una studentessa e bagnina, un pizzaiolo, una commessa, un operatore sanitario. Quindi studenti universitari, un acrobata, una modella, un personal trainer. Si ritroveranno tutti senza cellulari, senza internet e lontani dal proprio nido familiare per affrontare un training ispirato alla disciplina militare. Ma vediamo insieme di chi si tratta.

Sara Agri: 1997, commessa di Viterbo

Sabrina Armiliato: studentessa universitaria di Genova

Sofia Barbieri: studentessa universitaria e modella di Genova

Virginia Brunori: 2001, insegnante di ginnastica artistica di Perugia

Giada Campone: 2003

Giorgia Cavalluzzo: 2001, studentessa universitaria di Formia (LT)

Felice Cormio: modello e fiorista di Cerignola (FG)

Andrea Del Frate: 2000, personal trainer e bodyweight di Lucca

Luca Di Stadio: 1998, operatore socio sanitario di Roma

Emanuele Ermini: 1999, studente universitario di Ariccia (RM)

Mariagrazia Fedele: beauty model e insegnante di ballo di Massafra/Milano

Giovanni Fiorito: di Milano

Oscar Frau: personal trainer e animatore di Capoterra (CA)

Enrico Garufi: studente universitario di Taormina (ME)

Andrea Gramiccia: cameriere di Roma

Greta Lazzaroni: 2001, operaia di Rovetta (BG)

Edoardo Mattei: 2002, studente universitario di Roma

Assen Pessina: di Legnano (MI)

Vittoriana “Leyla” Lulù Romano: studentessa di teatro di Barrafranca (EN)

Enrico Schenoni: marinaio di Milano

Lorenzo Toninelli: studente universitario

Gabriele Verde: pizzaiolo di Civitavecchia (RM)

Stefano Vulcano: 2000, di Manta (CN)

Giorgia Yin: 2001, content Creator di Treviso

A La caserma 2023 ci saranno, ovviamente, anche gli istruttori, grandi professionisti del settore. Il responsabile del corso è il Capo istruttore Renato Daretti, che sarà affiancato dall’altro capo istruttore Giovanni Rizzo. Entrambi hanno grande esperienza, avendo partecipato a quasi tutte le missioni internazionali italiane degli ultimi 30 anni. A completare il team ci saranno anche l’istruttore Germano Capriotti e gli aiuto istruttori Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera.