La casa del Grande Fratello chiude: dopo 22 anni addio a Cinecittà

Il Grande Fratello è pronto a traslocare. Arrivato alla 22esima edizione, il celebre reality si prepara a lasciare il set di Cinecittà e a cercare una nuova casa, forse fuori da Roma.

Secondo il sito di Davide Maggio, Cinecittà potrebbe non solo decidere di non rinnovare il contratto in scadenza con Mediaset e la casa di produzione Endemol Shine ma lasciare definitivamente la televisione. Endemol Shine sta valutando due nuove location, gli studi Voxson e Videa, sempre nella capitale. Il sito specializzato propone però un’alternativa alla città che ospita il Grande Fratello dal suo debutto nel 2000, ipotizzando un trasferimento a Milano. Una scelta che consentirebbe di avvicinare la produzione agli studi Mediaset, sacrificando però le professionalità che hanno lavorato al reality nei decenni trascorsi a Roma. L’ipotesi potrebbe essere quella di sfruttare il capannone usato in passato da Buona Domenica all’interno di Mediaset a Cologno Monzese. Diversi gli ostacoli al trasloco alla città meneghina: Mediaset potrebbe infatti non volere il cast e il personale esterno Endemol nei propri studi, mentre la casa di produzione potrebbe preferire non essere controllata così da vicino dal committente.