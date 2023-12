La carica dei 101: trama, cast, doppiatori e streaming del film

Questa sera, 31 dicembre 2023, ultimo dell’anno, su Rai 2 dalle 21.20 va in onda il film La carica dei 101, pellicola del 1961 diretta da Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske e Clyde Geronimi. È prodotto da Walt Disney e basato sul romanzo La carica dei 101 di Dodie Smith. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Pongo è uno splendido esemplare di dalmata che vive con il suo padrone e compositore Rudy Radcliff in un piccolo appartamento da scapolo a Londra. Quando Pongo, annoiato dalle giornate monotone, sente che sia arrivato il momento di trovare una compagnia sia per lui che per il suo padrone, lo convince a uscire da casa dopo aver avvistato dalla finestra una bellissima donna proprietaria di un’altrettanto graziosa cagnetta dalmata dirigersi verso il parco. Pongo capisce che entrambe fanno al caso loro e così coglie l’occasione e riesce a far fare conoscenza a Rudy e Anita (questo il nome della donna).

Dopo il buffo incontro, tra i due scoppia subito la scintilla e lo stesso vale per i due cani, Pongo e Peggy. Di lì a pochi mesi, i due padroni si sposano e vanno ad abitare in una piccola casetta in cui dopo poco tempo la coppia di dalmata innamorati dà alla luce quindici cuccioli. La vita scorre serena e in armonia fino a quando un giorno, l’ex compagna di classe di Anita, l’aristocratica stilista Crudelia De Mon, si presenta a casa loro con l’intenzione di acquistare tutta la cucciolata, attratta dal bel manto maculato per poterci confezionare pellicce.

Anita e Rudy, non essendo intenzionati a vendere i cagnolini, mandano Crudelia su tutte le furie la quale decide di vendicarsi ordinando ai due furfanti Gaspare e Orazio di rubare i cuccioli. Quando le ricerche della polizia si dimostrano vane, Pongo ricorre all’aiuto dei suoi simili e grazie ad un efficace e velocissimo servizio di passaparola tra i cani di Londra, i cuccioli rapiti vengono localizzati in una vecchia tenuta appartenente alla famiglia di Crudelia dove sono stati rinchiusi insieme ad altri piccoli dalmata, per un totale di novantanove cagnolini.

Un vecchio cane chiamato Il Colonnello, risponde all’appello proveniente da Londra, ricevuto il quale Pongo e Peggy partono immediatamente alla volta del castello De Mon per liberare tutti quanti i cuccioli. Tra varie peripezie, il branco di cani farà di tutto per scappare dalle grinfie di Crudelia e per poter ritornare nell’amata casa di Rudy e Anita, che sono ignari del fatto che la loro famiglia potrebbe allargarsi un po’.

La carica dei 101: il cast del film

La regia è di Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wolfgang Reitherman. Essendo un film d’animazione, vediamo chi sono i doppiatori italiani.

Giuseppe Rinaldi: Pongo

Giorgio Capecchi: Colonnello

Renato Turi: Gaspare

Rosetta Calavetta: Crudelia De Mon

Ria Saba: Signorina Birdwell

Lydia Simoneschi: Nilla

Wanda Tettoni: Regina

Giuliana Maroni: Lucy

Gianfranco Bellini: Rudy (dialoghi)

Franco Bolignari: Rudy (canto)

Flaminia Jandolo: Peggy

Oreste Lionello: Sergente Tibs

Lauro Gazzolo: Scottie

Vinicio Sofia: Orazio

Cesare Polacco: Ispettore Craven

Maria Pia Di Meo: Anita (dialoghi)

Tina Centi: Anita (canto)

Sergio Tedesco: Presentatore del quiz

Emilio Cigoli: Pastore

Gino Baghetti: Tony

Glauco Onorato: Danese

Vittorio Cramer: Annunciatore TV

Luigi Pavese: Labrador

Giovanna Scotto: Principessa

Sandro Acerbo: Pizzi

Andrea De Leonardis: Rolly

Roberto Chevalier: Lucky

Liliana Sorrentino: Penny

Mario Pisu: Capitano

Mario Corte: Meccanico

