La Bella e la Bestia: le canzoni della colonna sonora del film

Questa sera, lunedì 28 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La Bella e la Bestia, film del 2017 diretto da Bill Condon, scritto da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky, remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1991, tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Ma qual è la colonna sonora (le canzoni) de La Bella e la Bestia? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

La colonna sonora del film è composta da Alan Menken, già autore delle musiche del film d’animazione, con testi italiani adattati da Lorena Brancucci. La colonna sonora include canzoni dal film originale e nuove canzoni scritte da Menken e Tim Rice. Non sono invece presenti le canzoni del musical di Broadway. Ariana Grande e John Legend cantano una nuova versione di Beauty and the Beast, brano originariamente cantato da Céline Dion e Peabo Bryson nel film d’animazione originale. La stessa Dion interpreta invece il brano How Does a Moment Last Forever, mentre Josh Groban esegue il brano Evermore, entrambi appositamente composti da Menken e Rice per il film. Le canzoni in italiano del film La Bella e la Bestia (in onda oggi su Rai 1) sono cantate da Ilaria De Rosa, Luca Velletri, Marco Manca, Frédéric Lachkar, Luca Biagini, Giò Giò Rapattoni, Daniele Giuliani, Jacqueline Maiello Ferry, Fiamma Izzo e Pietro Biondi.

