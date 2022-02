L’essenziale, il testo della canzone di Marco Mengoni ospite al Festival di Sanremo 2022

Qual è il testo de L’essenziale, la canzone di Marco Mengoni ospite stasera – sabato 5 febbraio – alla serata finale del Festival di Sanremo 2022? Ecco tutte le parole del brano e il video:

Sostengono gli eroi

“Se il gioco si fa duro, è da giocare”

Beati loro poi

Se scambiano le offese con il bene

Succede anche a noi

Di far la guerra e ambire poi alla pace

E nel silenzio mio

Annullo ogni tuo singolo dolore

Per apprezzare quello che

Non ho saputo scegliere

E mentre il mondo cade a pezzi

Io compongo nuovi spazi e desideri che

Appartengono anche a te

Che da sempre sei per me l’essenziale

Non accetterò

Un altro errore di valutazione

L’amore è in grado di

Celarsi dietro amabili parole

Che ho pronunciato prima che

Fossero vuote e stupide

Mentre il mondo cade a pezzi

Io compongo nuovi spazi e desideri che

Appartengono anche a te

Mentre il mondo cade a pezzi

Mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini

Tornerò all’origine

E torno a te, che sei per me l’essenziale

L’amore non segue le logiche

Ti toglie il respiro e la sete

Mentre il mondo cade a pezzi

Io compongo nuovi spazi e desideri che

Appartengono anche a te

Mentre il mondo cade a pezzi

Mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini

Tornerò all’origine

E torno a te, che sei per me l’essenziale

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo de L’essenziale, la canzone di Marco Mengoni, ma dove vedere la serata finale del Festival di Sanremo 2022 in diretta tv e live streaming? La quinta e ultima puntata, come detto, andrà in onda oggi – 5 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.