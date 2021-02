L’amore strappato: la trama (anticipazioni) della terza e ultima puntata. Finale di stagione

Questa sera, mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata de L’amore strappato, miniserie o fiction con protagonista Sabrina Ferilli, già trasmessa nel 2019, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e che racconta la storia vera di Angela Lucanto, che nel 1995 da bambina è stata strappata ai suoi genitori per un errore giudiziario. Ma vediamo tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Trama terza e ultima puntata

Sono passati molti anni dagli avvenimenti della scorsa puntata e Arianna (Francesca Di Maggio) è ormai un’adolescente. Rocco (Enzo Decaro) e Rosa (Sabrina Ferilli) non l’hanno mai dimenticata e non hanno mai smesso di tentare di ritrovarla. Fortunatamente, l’uomo è stato assolto da tutte le accuse ed è riuscito a riabilitare il suo nome, ma dovrà far fronte a tutti i debiti che si sono accumulati negli anni. Rosa si è infatti lasciata convincere da un allibratore e, per questo, ha perso molti soldi. La coppia, però, è sempre incentrata sulle ricerche della figlia estraniata ormai da tanti anni.

Rosa e Rocco – secondo la trama dell’ultima puntata della fiction L’amore strappato – riescono a scoprire dove si trova la ragazza grazie a dei conti di uno degli istituti in cui ha dovuto alloggiare. Il problema, però, è che una sentenza del Tribunale impedisce ai due genitori di avvicinarsi alla figlia. Sarà allora compito di Ivan (Romano Reggiani), il fratello, contattarla e rivelarle la verità sul suo passato. Per Arianna si tratta però di un momento particolarmente doloroso: la ragazza è convinta che la famiglia di origine l’abbia abbandonata e quindi l’arrivo di suo fratello riapre vecchie ferite. Inoltre, si sta avvicinando alla maggiore età: quale sarà la sua decisione?

L’amore strappato: storia vera

La fiction L’amore strappato (qui sopra la trama della terza e ultima puntata, il finale di stagione) racconta una storia vera? La risposta è sì, la miniserie racconta il clamoroso errore giudiziario che ha coinvolto nel 1995 la piccola Angela Lucanto e i suoi genitori. Una volta adulta, Angela, ha scritto un libro sulla vicenda, collaborando con i giornalisti Caterina Guarneri e Maurizio Tortorella, intitolato Rapita dalla giustizia.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata de L’amore strappato (finale), ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 stasera, mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 21,20. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma bisogna registrarsi) MediasetPlay.it.

