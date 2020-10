L’Allieva 3: cosa è successo nella terza puntata, riassunto

Questa sera, domenica 25 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de L’Allieva 3, ma cosa è successo nella terza puntata? Di seguito il riassunto (quello che è successo) dei due episodi della serie tv con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale andati in onda domenica 18 ottobre 2020 su Rai 1.

Nel primo episodio della terza puntata de L’Allieva 3 dal titolo “Il bersaglio”, la presenza di Giacomo rende sempre più complicata la relazione tra Alice e Claudio. La Allevi e Conforti sono ai ferri corti anche per un altro motivo: la Suprema non lesina incarichi da affidare alla ragazza. Di conseguenza Alice è sommersa di lavoro da fare. I due sono convocati, per ordine della Manes, allo scopo di far luce sulla scomparsa di una campionessa di carabina olimpica. Il poligono di tiro è l’ultima cosa che ha visto perché é probabilmente lì che le è stata tolta la vita. La vicinanza forzata tra Alice e Claudio non migliora le cose tra loro. Nel frattempo la Suprema capisce che il suo segreto non è più tale per la Allevi.

Vediamo cosa è successo nel secondo episodio della terza puntata de L’Allieva 3 dal titolo “Il ritratto”, l’occasione per Claudio e Alice di riavvicinarsi arriva. Hanno l’opportunità di partecipare insieme a un convegno fuori Roma. I due tornano a respirare in un clima di sintonia se non fosse per una nuova richiesta della Manes. A causa della suprema l’atmosfera romantica però viene interrotta. Alice ha un obiettivo ben chiaro. Vuole riscattarsi agli occhi della Suprema. Così si impegna con dedizione al lavoro per lei e alla perizia su un appassionato d’arte. Come è morto quest’uomo? Sembra un vero mistero. La Wally, nel frattempo, non sta bene. Accusa mancamenti improvvisi, ma sembra non voler coinvolgere nessuno nella faccenda. Intanto Claudio non si lascia scappare il convegno. Ci va e non da solo.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata de L’Allieva 3, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale 12 episodi). Il giorno della messa in onda è stato individuato dalla Rai per la domenica sera alle ore 21,20 (durata puntata circa 2 ore). La prima puntata andrà in onda domenica 27 settembre; l’ultima domenica 8 novembre. Ma vediamo la programmazione Rai per L’Allieva 3 (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 27 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 27 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata: domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA Terza puntata: domenica 18 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 18 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quarta puntata: domenica 25 ottobre 2020, Rai 1 OGGI

domenica 25 ottobre 2020, Rai 1 OGGI Quinta puntata: domenica 1° novembre 2020, Rai 1

domenica 1° novembre 2020, Rai 1 Sesta puntata: domenica 8 novembre 2020, Rai 1

