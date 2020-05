L’allieva 2, cosa è successo nella puntata precedente: il recap

Su Rai 1 è tornata in onda L’allieva, la serie televisiva con protagonista Alessandra Mastronardi, amatissimo volto del piccolo schermo (conosciuta con I Cesaroni). Durante l’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus, la Rai ha mandato in onda grandi pezzi della sua collezione in replica, da Montalbano a L’allieva, che torna con la seconda stagione in attesa della terza. La Mastronardi interpreta Alice Allevi, la protagonista. Vediamo dove siamo rimasti nell’ultima puntata andata in onda domenica 26 aprile 2020, cioè la seconda.

L’allieva 2, dov’eravamo rimasti: il recap della puntata precedente

Durante la puntata della scorsa settimana, andata in onda il 26 aprile 2020, abbiamo visto andare in onda l’episodio Una lunga estate crudele che ha messo al centro della storia le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale. Alice capisce cosa sta succedendo tra Conforti e il PM Einardi, tra loro c’è tanto astio e ha finalmente capito che tra loro in passato c’è stata una guerra che rischia adesso di replicarsi e di coinvolgere proprio lei. Il caso diventa sempre più complicato e la coinquilina di Alice, Cordelia, viene tirata in ballo. Come al solito, la protagonista ha un’intuizione che la porta a scoprire qual è il movente dell’omicidio.

Nel secondo episodio, intitolato Controvento e andato sempre in onda la scorsa settimana, Claudio propone ad Alice di ufficializzare la loro relazione, rimettendo in gioco il discorso famiglia. A patto che la ragazza lasci l’istituto. Un’offerta che Alice non può accettare. Intanto, un delitto su barca a vela avvicina la protagonista sempre più al PM Einardi.

L’allieva 2 vi aspetta questa domenica, 3 maggio 2020, in prima serata dalle ore 21:25 su Rai 1.

