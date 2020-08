L’affido – Una storia di violenza: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 19 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda L’affido – Una storia di violenza (Jusqu’à la garde), film (durata: 93 minuti) del 2017 diretto da Xavier Legrand. Il film ha vinto il Leone d’argento – Premio speciale per la regia e il Leone del futuro – Premio opera prima “Luigi De Laurentiis” alla 74esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Miriam Besson e Antoine Besson sono una coppia divorziata. Hanno una figlia quasi diciottenne, Joséphine, e un figlio di undici anni, Julien. Miriam vuole proteggere suo figlio e tenerlo lontano da suo padre, che lei accusa di aver commesso atti di violenza. La donna chiede quindi l’affidamento esclusivo del minore. Nonostante le argomentazioni di Miriam e una lettera di Julien, il giudice responsabile della causa concede l’affidamento condiviso e costringe il bambino a trascorrere i fine settimana con suo padre. Julien vorrebbe soltanto proteggere la madre dalla violenza fisica e psicologia che l’ex coniuge le infligge. Invano, perché l’ossessione di Antoine è più forte di tutto e volge in furia cieca…

L’affido – Una storia di violenza: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’affido – Una storia di violenza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Léa Drucker: Miriam Besson

Denis Ménochet: Antoine Besson

Thomas Gioria: Julien Besson

Mathilde Auneveux: Joséphine Besson

Saadia Bentaïeb: giudice

Emilie Incerti-Formentini: avv. Ghenen

Sophie Pincemaille: avv. Davigny

Martine Vandeville: Madeleine Besson

Jean-Marie Winling: Joël Besson

Florence Janas: Sylvia

Mathieu Saikaly: Samuel

Julien Lucas: Cyril

Jean-Claude Leguay: André

Martine Schambacher: Nanny

Streaming e tv

Dove vedere L’affido – Una storia di violenza in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

