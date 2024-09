Kostas: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 26 settembre

Kostas è la serie in onda questa sera, 26 settembre 2024, su Rai 1 con la terza puntata. La serie è ambientata ad Atene e vede come protagonista Stefano Fresi, nei panni di una sorta di Montalbano greco. Siamo nel 2009, Kostas Charitos è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni

Kostas è finalmente tornato in servizio dopo l’infarto che lo aveva colpito, anche se le conseguenze di quel momento sembrano non essersi del tutto dissolte. Adriana, che ha deciso di abbandonare un nuovo impiego per prendersi cura di lui, non smette di rammentargli che deve rallentare i ritmi lavorativi per preservare la sua salute. Kostas, però, non sembra intenzionato a seguire i suoi consigli, determinato a riprendere appieno le sue funzioni.

Durante il periodo di degenza del padre, Caterina ha fatto la conoscenza di Fanis, il medico che ha salvato la vita del commissario. Questo nuovo legame non è visto di buon occhio da Kostas, che si mostra visibilmente contrariato, e la situazione peggiora quando Caterina decide di rompere con Panos, il suo fidanzato. La nuova relazione con il dottore sembra rappresentare un ulteriore motivo di preoccupazione per Kostas, che si trova a fare i conti con la protezione paterna che nutre per la figlia.

Parallelamente, il caso Koustas, su cui il commissario è impegnato, si dimostra particolarmente intricato. I poteri forti che cercano di interferire mettono a rischio anche il suo rapporto con Ghikas, uno dei suoi più fidati alleati. Lo scontro con le forze politiche e sociali dietro il caso sembra minare la fiducia reciproca e la collaborazione tra i due.

Ma appena Kostas tenta di ristabilire un minimo di serenità e di equilibrio nella sua vita, un altro mistero viene a sconvolgere la sua esistenza: il suicidio, trasmesso in diretta televisiva, di Iason Favieros, un imprenditore molto noto: un drammatico evento che introduce nuove difficoltà per il commissario.

Kostas: il cast della serie

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Kostas, ma qual è il cast? Protagonista è Stefano Fresi, nel cast troviamo anche Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea.