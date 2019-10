Klaus, il trailer del primo cartoon natalizio di Netflix

Tutti abbiamo un debole per Babbo Natale, anche Netflix, che ha scelto un film a tema natalizio per produrre il primo cartone animato. Klaus – I segreti del Natale è infatti il primo film d’animazione prodotto interamente dal colosso dello streaming e arriverà sulla piattaforma il 15 novembre 2019, in tutti i paesi dov’è attivo il servizio.

A lavorare alla pellicola il co-creatore di Cattivissimo Me, Sergio Pablos. Il film è stato prodotto interamente in Spagna, precisamente a Madrid, e ha raccolto un team internazionale composto dai più talentuosi disegnatori a mano di tutto il mondo.

Di cosa parla Klaus – I segreti del Natale? Il film racconta di un giovane postino scandinavo di nome Jesper che ha la possibilità di cambiare per sempre la sua carriera. Jesper, il peggior studente dell’Accademia delle Poste, viene spedito su un’isola ghiacciata oltre il Circolo Polare Artico, dove la vita è difficile e la cerchia sociale molto ristretta.

Ed è proprio in questo villaggio dimenticato che incontra un misterioso giocattolaio dalla folta barba bianca: il suo nome è Klaus. L’uomo vive da solo in una baita piena di giocattoli confezionati a mano e la complicità con Jesper permetterà di riportare l’allegria nella smunta cittadina di Smeerensburg.

Klaus – I segreti del Natale, il cast e il regista di Cattivissimo Me

Nel cast originale di Klaus sono presenti le voci di Rashida Jones, Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Joan Cusack e Teddy Blum.

Il film d’animazione Netflix è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival 2019 durante l’estate proprio dal regista Sergio Pablos, la cui carriera può contare su tanti anni passati alla Disney. Lasciatosi Hollywood alle spalle, Pablos ha poi fondato a Madrid il suo studio indipendente (SPA Studios), lavorando alla sua opera prima da regista: Klaus.

Il regista è stato intervistato da BestMovie in occasioni del Giffoni Film Festival, dichiarando: “Ho provato a trovare l’ironia, lo humor e il cuore nella storia di Babbo Natale, altrimenti saremmo ricaduti in cliché già visti. Come rendere questa storia interessante? Innanzitutto non rendendo Klaus il personaggio principale. Poi, sappiamo che Babbo Natale è un simbolo di altruismo e generosità, perciò perché non rendere il protagonista sostanzialmente un grandissimo antipatico che deve imparare quei valori?”.

Klaus – I segreti del Natale arriva sulla piattaforma streaming di Netflix il 15 novembre 2019.

