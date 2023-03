Kimi – Qualcuno in ascolto: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 6 marzo 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Kimi – Qualcuno in ascolto, film del 2022 diretto da Steven Soderbergh. Zoë Kravitz interpreta il ruolo della protagonista Angela Childs, un’impiegata che lavora da casa durante la pandemia di COVID-19. Il film è stato scritto e prodotto da David Koepp. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un’informatica esperta e agorafobica lavora da casa a causa della pandemia di COVID-19. Tramite una registrazione vocale scopre un crimine violento: decide così di mostrare le prove alla sua compagnia, ma non tutto va come programmato.

Kimi – Qualcuno in ascolto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Kimi – Qualcuno in ascolto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Zoë Kravitz: Angela Childs

Byron Bowers: Terry Hughes

Jaime Camil: Antonio Rivas

Erika Christensen: Samantha Gerrity

Derek DelGaudio: Bradley Hasling

Robin Givens: madre di Angela

Charles Halford: Tall Thug

Devin Ratray: Kevin

Jacob Vargas: Glasses Thug

Rita Wilson: Natalie Chowdhury

Alex Dobrenko: Darius Popescu

David Wain: dentista di Angela

Andy Daly: Christian Holloway

Emily Kuroda: dott.ssa Sarah Burns

Streaming e tv

Dove vedere Kimi – Qualcuno in ascolto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 6 marzo 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.