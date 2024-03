Joker: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, mercoledì 27 marzo 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Joker, film del 2019 co-scritto, diretto e co-prodotto da Todd Phillips. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, ma scollegata dal DC Extended Universe, vede Joaquin Phoenix interpretare il protagonista, affiancato nel cast da Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gotham City, 1981. Arthur Fleck è un individuo profondamente alienato che vive con l’anziana madre Penny in un appartamento dei bassifondi della città, sempre più preda del degrado e della disuguaglianza sociale. Oltre ad essere depresso, l’uomo soffre di un raro disturbo che gli provoca improvvisi attacchi di risate, specie in momenti di tensione. Il suo sogno è diventare un cabarettista come il suo idolo, il presentatore televisivo Murray Franklin, ma la mancanza di talento e agganci lo costringe a guadagnarsi da vivere come semplice clown. La sua squallida routine è risollevata solo dalle fugaci visioni di Sophie Dumond, la vicina di casa di cui è invaghito.

Mentre il miliardario Thomas Wayne si candida a sindaco e dopo che è stata diffusa la notizia di grossi tagli alla spesa pubblica, tra cui il servizio di assistenza sociale di cui Arthur beneficia, l’uomo subisce un pestaggio da parte di alcuni teppisti. Hoyt Vaughn, il suo capo, lo rimprovera ritenendolo responsabile del danno, facendo così crescere il suo senso di frustrazione. Saputo dell’incidente, un collega di Arthur, Randall, gli dà una pistola per difendersi, ma questa gli cade di tasca durante un’esibizione per alcuni bambini ricoverati in un ospedale pediatrico: l’episodio gli fa perdere il posto. Quella stessa notte, mentre torna a casa in metropolitana ancora truccato da pagliaccio, Arthur viene preso di mira da tre giovani yuppies che cominciano a picchiarlo. Lì, per la prima volta, Arthur reagisce, estraendo la pistola e uccidendoli. L’identikit dell’assassino, unito al fatto che le vittime fossero degli impiegati di Wayne e che proprio questi definisca “clown” chi gode della loro morte solo perché più povero di loro, fa sì che sempre più persone tra le classi sociali più disagiate si identifichino nel misterioso giustiziere e protestino mascherati da pagliacci contro Wayne: il senso di rivalsa scaturito dall’omicidio dà ad Arthur la fiducia necessaria per dichiararsi a Sophie, con cui comincia una relazione, e per fare il suo primo provino come cabarettista; poco dopo, in una delle tante lettere che la madre scrive a Wayne, Arthur apprende di essere figlio di Wayne, nato da una relazione illecita con la donna, che fu sua segretaria negli anni cinquanta.

Joker: il cast

Abbiamo visto la trama di Joker, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Joaquin Phoenix: Arthur Fleck / Joker

Robert De Niro: Murray Franklin

Zazie Beetz: Sophie Dumond

Frances Conroy: Penny Fleck

Brett Cullen: Thomas Wayne

Glenn Fleshler: Randall

Bill Camp: ispettore Garrity

Shea Whigham: ispettore Burke

Marc Maron: Gene Ufland

Douglas Hodge: Alfred Pennyworth

Leigh Gill: Gary

Josh Pais: Hoyt Vaughn

Brian Tyree Henry: Carl

Dante Pereira-Olson: Bruce Wayne

Streaming e tv

Dove vedere Joker in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.