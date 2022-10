John Rambo: trama, cast e streaming del film

Stasera, 21 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda John Rambo, film del 2008 diretto e interpretato da Sylvester Stallone. Costituisce il quarto capitolo della saga iniziata nel 1982 con Rambo. Il film è stato dedicato all’attore Richard Crenna, che nei primi tre film rivestiva il ruolo del colonnello Samuel Trautman ed in questo è presente solo con immagini d’archivio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

John Rambo si è ritirato nella Thailandia settentrionale, dove lavora su un battello sul fiume Saluen, al confine con la Birmania. Nel paese asiatico vi è un atroce conflitto, uno dei più longevi della storia, tra il regime militare birmano e i Karen, un gruppo etnico locale. Rambo ha abbandonato da molto tempo le armi, limitandosi a osservare questa regione straziata dalla guerra. Tutto cambia quando un gruppo di missionari protestanti cerca la “guida americana del fiume”. Due di loro, Sarah Miller e Michael Burnett, avvicinano Rambo e gli spiegano che i militari birmani hanno riempito di mine i sentieri rendendo troppo pericoloso viaggiare via terra. Così gli chiedono di guidarli nel fiume Saluen e di lasciarli alla loro meta, in modo da poter fornire scorte di medicinali, cibo e bibbie alla popolazione. Dopo aver inizialmente rifiutato di spingersi fino in Birmania, Rambo accetta di accompagnarli in un luogo prestabilito dove si prendono cura di un villaggio birmano afflitto da povertà e mutilati di guerra ed è qui che avviene l’assalto delle truppe governative al villaggio con il massacro di donne e bambini e la presa in ostaggio di quattro missionari, compresa Sarah Miller, da parte dello spietato comandante Pa Tee Tint. Due settimane più tardi, il pastore Arthur Marsh rivela a Rambo che i missionari sono stati fatti prigionieri e portati in un campo militare birmano, comandato dallo stesso Tint, e che aveva assoldato un gruppo di mercenari, capitanati da un certo Lewis, con l’obiettivo di recuperarli e riportarli a casa. Anche se la riluttanza di Rambo per la violenza e il conflitto sono evidenti, accetta di portare i mercenari su per il fiume fino alla zona sconvolta dalla guerra.

John Rambo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di John Rambo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: John Rambo

Julie Benz: Sarah Miller

Paul Schulze: Michael Burnett

Matthew Marsden: Schoolboy

Graham McTavish: Lewis

Tim Kang: En-Joo

Reynaldo Gallegos: Diaz

Jake La Botz: Reese

Maung Maung Khin: Pa Tee Tint

Ken Howard: Reverendo Arthur Marsh

Streaming e tv

Dove vedere John Rambo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 21 ottobre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.