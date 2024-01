Jasmine Trinca: l’ex marito e la vita privata dell’attrice ospite a Domenica In

Chi è il marito o compagno di Jasmine Trinca, ospite a Domenica In nel corso della puntata di oggi, 7 gennaio? La premessa è d’obbligo: l’attrice è molto riservata quindi sulla sua vita privata si hanno poche notizie. Sappiamo però che durante gli anni universitari ha incontrato il suo ex compagno, Antonio Piarulli, con il quale è rimasta insieme per diverso tempo.

I due nel 2009 hanno avuto una figlia, Elsa, chiamata così in onore della scrittrice Elsa Morante. Non si conosce il motivo della separazione, complice la discrezione di Jasmine Trinca. Nel 2021 ai microfoni di Silvia Toffanin, ospite della sua trasmissione Verissimo, Jasmine ha raccontato però di essersi trasferita nuovamente a casa di sua madre insieme alla figlia Elsa, e di esservi rimasta fino alla sua morte. Ha poi nuovamente cambiato abitazione spostandosi ad abitare nel quartiere Testaccio di Roma. Non sappiamo se e con chi è fidanzata attualmente.

Chi è

Jasmine Trinca, ospite oggi a Domenica In su Rai 1, si lancia nel cinema da giovanissima, dopo un breve tentativo di studiare archeologia all’Università La Sapienza. All’età di 19 anni viene scelta da Nanni Moretti per il ruolo di Irene ne La stanza del figlio. Il suo esordio sul grande schermo non passa inosservato e le vale i suoi primi riconoscimenti: un Ciak d’oro per la migliore attrice non protagonista, il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento 2001 e un Globo d’oro per la miglior attrice esordiente. Nel 2003 è tra i protagonisti de La meglio gioventù, che le vale il premio come migliore attrice protagonista ai Nastri d’argento 2004.

Nella sua carriera ha vinto due David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, due Globi d’oro, due Ciak d’oro, un Premio Marcello Mastroianni alla Mostra del cinema di Venezia, il premio Gian Maria Volonté e il premio Un Certain Regard del Festival di Cannes. Nel 2018 interpreta Ilaria Cucchi nel film Sulla mia pelle. La troviamo in La scuola cattolica e Supereroi nel 2021.