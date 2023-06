Italia Loves Romagna streaming e diretta tv: dove vedere il concerto

Stasera, sabato 24 giugno 2023, alle ore 20,30 su Rai 1 va in onda Italia Loves Romagna, il grande concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo. Al concerto, in scena alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) e condotto da quattro conduttori (Amadeus, Francesca Fagnani, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi), prenderanno parte 18 grandi artisti. La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno della Romagna e dei suoi abitanti, perché la musica e i suoi protagonisti possono fare cose importanti, come creare un evento in cui, ancora una volta, la sensibilità degli artisti e del pubblico saranno fondamentali per portare un aiuto concreto. Dove vedere Italia Loves Romagna in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera – sabato 24 giugno 2023 – alle ore 20,30 su Rai 1.

Italia Loves Romagna streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su RaiPlay.it e via radio sulle frequenze di Rai Radio2. In contemporanea con il concerto, la Direzione Contenuti Digitali e Transmediali realizzerà una diretta, dal titolo “Italia Loves Romagna – Il Backstage”, visibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Si tratta di un racconto da dietro le quinte dell’evento, condotto da Andrea Delogu, che diventerà uno spazio di parola per ascoltare la voce degli artisti presenti sul palco, ma anche quella dei talent che verranno a dare la loro testimonianza e il loro supporto. Non mancheranno le interviste con le Istituzioni che si stanno occupando della ricostruzione, nonché le storie delle persone colpite dall’alluvione, dei volontari che stanno collaborando con la protezione civile, e di chi sta già provando a ripartire con la propria vita e con la propria attività. Un modo per sostenere ulteriormente la raccolta fondi spiegando dove e come saranno utilizzate le donazioni.