Italia Loves Romagna, Laura Pausini si commuove: “L’amore e il coraggio me li ha dati la mia terra”

Ieri sera, sabato 24 giugno 2023, si è tenuto il concerto Italia Loves Romagna, una serata a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna di qualche settimana fa. Tantissimi gli artisti che hanno voluto esprimere la loro vicinanza ai cittadini esibendosi sul palco. Tra questi anche Laura Pausini, nata a Faenza e cresciuta a Solarolo, che è stata in prima fila durante l’alluvione dello scorso maggio.

Laura Pausini, dopo aver cantato Romagna Mia a cappella, Benvenuto e Simili, ha preso parola per ribadire la sua vicinanza alla Romagna e a tutte le popolazioni colpite dall’alluvione. “Questo amore l’ho imparato qui, nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove come tanti di voi che siete qui e che ci guardate da casa abbiamo imparato a diventare emiliano romagnoli – ha detto con la voce rotta dall’emozione -. A fare quella cosa che si è vista in televisione, quando avete pulito le case cantando Romagna mia, quando avete avuto coraggio di aiutarvi tra di voi, tra di noi. Ringrazio tutti i miei compaesani, la musica è in prima fila ma non basta, adesso comincia la parte dura. Sono nata qui e questo coraggio di girare il mondo ce l’ho perché sono romagnola. Quando hai una possibilità devi andare a prendertela e questo me l’ha insegnato la mia terra”.