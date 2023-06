Italia Loves Romagna: cantanti e scaletta del concerto

Quali sono i cantanti (e la scaletta) che prenderanno parte a Italia Loves Romagna, il concerto a fine benefico in onda stasera – 24 giugno 2023 – su Rai 1? Sul palco vedremo tantissimi artisti come Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. E, ancora, la partecipazione straordinaria di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, Francesca Fagnani. Il Concerto “Italia Loves Romagna” vede anche la presenza di una super band di 10 elementi e dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC) formata da 63 giovani musicisti che, per questa occasione, provengono prevalentemente dalla Romagna e dall’Emilia. La direzione musicale dell’evento è affidata a Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco. Alla conduzione: Amadeus, Francesca Fagnani, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi

Scaletta

E la scaletta di Italia Loves Romagna? Al momento la scaletta non è stata resa nota e probabilmente non lo sarà nel corso delle prossime ore. Sappiamo però che si esibiranno:

Blanco

Andrea Bocelli

Elisa

Elodie

Emma

Giorgia

Irama e Rkomi

Luciano Ligabue

Madame

Fiorella Mannoia

Gianni Morandi

Negramaro

Laura Pausini

Max Pezzali

Salmo

Tananai

Zucchero

Streaming e tv

Abbiamo visto i cantanti e la scaletta di Italia Loves Romagna, ma dove vedere il concerto in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – sabato 24 giugno 2023 – alle ore 20,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su RaiPlay.it e via radio sulle frequenze di Rai Radio2. In contemporanea con il concerto, la Direzione Contenuti Digitali e Transmediali realizzerà una diretta, dal titolo “Italia Loves Romagna – Il Backstage”, visibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.