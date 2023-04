Arrivano i primi screzi tra i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il litigio, a soli tre giorni dallo sbarco in Honduras, ha visto protagonisti Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. Lo scontro è arrivato nella notte ed è subito diventato virale sui social. Il divulgatore, in gara insieme al giovane fidanzato Simone, non ha gradito alcuni comportamenti della showgirl, e non gliel’ha certo mandato a dire: “Pescivendola”, l’ha epitetata Cecchi Paone. “Pescivendola a chi? Ma ti rendi conto?”, ha subito replicato Caldonazzo.

A tentar di far da paciere ci ha provato Corinne Clery. “Scegli tu se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo”, ha aggiunto Alessandro rivolgendosi all’attrice francese. “Ragazzi, però non fate così perché vi agitate”, aggiungono i compagni, cercando di far placare gli animi. Ad accendere la discussione tra i due è stato in particolare l’arrivo sull’isola di un Boa Rosa, una serpente che incute forte timore a Corinne.

Cecchi Paone dall’alto delle sue competenze scientifiche ha spiegato agli altri naufraghi: “Il serpente ha bisogno del calore della roccia, se dormi più lontano, rivolta così, non ti farà niente”, la rassicura. “Esiste una cosa che si chiama scienza, so quello che faccio”. Corinne però sarebbe paralizzata dalla paura e avrebbe chiesto ai compagni di non dormire lontana dal resto del gruppo, spiega Caldonazzo.

Ma Alessandro non vuole sentire ragioni e piccato ribatte: “Dici stupidaggini, non sai nulla di zoologia”. “Questo odia le donne, ha un problema con le donne”, conclude Caldonazzo.