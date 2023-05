Isola dei Famosi 2023, Simone Antolini: “Melissa è mia figlia”. Cecchi Paone: “Vorrei adottarla ma…”

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone di ritorno dall’Honduras dopo il ritiro ieri sera, 15 maggio 2023, sono stati ospiti nello studio dell’Isola dei Famosi 2023. Simone ha quindi aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute (ha avuto un calo di pressione dovuto alle difficili condizioni sull’isola) e poi ha parlato di Melissa, una bambina importantissima nella sua vita. “Melissa, posso dirlo, è mia figlia”, le sue parole.

Si tratta di una bimba che compirà cinque anni il prossimo 2 agosto. “È nata dalla relazione passata con la mia ex ragazza quando avevo ancora 17 anni – ha raccontato – l’isola mi ha insegnato a maturare alcuni aspetti, ma anche ad apprezzare le piccole cose e negli ultimi anni non era così scontato”.

“Melissa è entrata subito nella mia vita perché lui e lei sono assolutamente legati”, ha detto invece il compagno di Antolini, Alessandro Cecchi Paone. “Il mio amore per lui è ulteriormente cresciuto perché io ho scoperto come molte coppie omosessuali hanno, bisogna dirlo, una capacità di prendersi cura sia paterna che materna insieme”.

“Questo ragazzo a 22 anni sa essere padre e madre di una bambina con un modo meravigliosamente dolce e attento 24 ore su 24”, ha aggiunto Cecchi Paone che poi ha lanciato un appello: “Noi siamo venuti qui anche per chiedere di riconoscere il diritto alle coppie gay di sposarsi come tutti gli altri e di adottare i bambini. Perché io voglio adottare Melissa e in Italia non posso”.