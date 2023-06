Isola dei Famosi 2023: le anticipazioni (cast e concorrenti) della finale

Stasera, lunedì 19 giugno 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la decima puntata (finale) dell’Isola dei Famosi 2023, la nuova edizione del reality condotto, per il terzo anno consecutivo, da Ilary Blasi. Inviato speciale in Honduras Alvin. In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e, per la prima volta, Enrico Papi. I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos in avvio di reality saranno divisi in tre tribù: quella delle donne, quella degli uomini e quella delle coppie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera, lunedì 19 giugno, andrà in onda su Canale 5 la finale dell’Isola 2023. Il reality condotto da Ilary Blasi, con gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria e l’inviato Alvin, è giunto all’ultima puntata. È arrivato il momento di incoronare il vincitore tra i finalisti Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian. La puntata avrà inizio con una sorpresa per i naufraghi e un verdetto importante. Da una parte Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia e Luca Vetrone scopriranno di dover gareggiare con un’altra concorrente, che loro ritengono sia stata eliminata e invece è ancora in gara. Stiamo parlando di Alessandra Drusian, che attualmente si trova da sola sull’Ultima Spaggia. Poi, spazio al primo verdetto del televoto. Un naufrago tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone, infatti, dovrà abbandonare subito la Palapa. Spetterà ai telespettatori decidere chi salvare. Dopo questo primo verdetto, i naufraghi rimasti in gara dovranno affrontare una serie di prove e di televoti flash, che poi porteranno a incoronare il vincitore della diciassettesima edizione dell’Isola dei famosi.

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire il reality anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Ma non finisce qui. La sezione dedicata a Isola all’interno di sito e app Mediaset Infinity sarà il punto di riferimento per gli appassionati: dirette streaming, clip inedite, fotogallery e news aggiornate quotidianamente permetteranno ai fan di restare sempre informati sugli accadimenti del programma. Nell’area dedicata ai video sarà possibile trovare clip e interviste esclusive, oltre al contenuto on demand delle puntate televisive.