Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 giugno

Stasera, lunedì 27 giugno 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera va in onda la finale. Nel corso della serata verrà decretato il vincitore di questa edizione. Nel frattempo, i pronostici sul nome del campione si sprecano. Chi vincerà l’edizione di quest’anno? I fan non vedono l’ora di scoprirlo, ma dovranno attendere e pazientare ancora qualche ora. Il ritiro di Edoardo Tavassi per infortunio ha scombussolato le carte in tavola per quanto riguarda i pronostici sul vincitore dell’Isola dei Famosi 2022. Secondo gli scommettitori il naufrago favorito è Nicolas Vaporidis: la vittoria dell’attore romano, secondo quanto riporta Agipronews, è data a 1,20 dagli analisti di Stanleybet.it, mentre per Olybet.it si sale a 1,30. Sul podio dei potenziali vincitori c’è anche Carmen Di Pietro, la cui vittoria è pagata tra 3,50 e 6,00. Poche chance, invece, per il modello Luca Daffrè, il cui successo vale tra 10 volte la posta davanti a Mercedesz Henger, una delle ultime arrivate a 12.

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì (o venerdì) sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.