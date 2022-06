Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 giugno

Stasera, lunedì 13 giugno 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

I naufraghi iniziano a vedere il traguardo. Ormai due settimane li separano dalla finale e nella puntata di stasera scopriremo chi dovrà andarsene tra Estefania, Gennaro, Marialaura e Nick. Il timore di essere eliminato sembra non essere uno sprone abbastanza forte per Gennaro che ha ancora degli screzi con Luca che lo rimprovera di non fare abbastanza. “Devi fare vedere di aver forza di volontà – gli dice Luca -, che non è solo il ‘Gennaro aiutami a far questo’ e ok, faccio il compitino quel minuto e poi dopo torno a sedermi”. Un rimprovero che Gennaro non accetta. “Cos’è il compitino? Cosa Luca?! Che stai dicendo?” ribatte accusando di contro Luca di non fare granché “Solo perché hai preso due pesciotti”. “Sempre meglio di te che dici ‘non sono nato pescatore’ e con questa scusa non vai mai a pesca” risponde l’altro. Intato Edoardo, tornato sulla Playa dopo qualche giorno di assenza, non può fare a meno di notare Mercedesz e dice a Carmen e ad Estefania che la trova ancora più bella. Estefania per solleticare il suo ego gli fa notare come Mercedesz abbia sentito la sua mancanza…

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì (o venerdì) sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.