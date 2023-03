Chi è Iskra Menarini, l’amica cantante di Lucio Dalla ospite ad Oggi è un altro giorno

Chi è Iskra Menarini, l’amica cantante di Lucio Dalla ospite nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno su Rai 1? Iskra Menarini è una cantante italiana, nota per l’interpretazione video e vocale di Attenti al lupo, singolo contenuto nell’album Cambio di Lucio Dalla del 1990 e la partecipazione al Festival di Sanremo 2009 con il brano Quasi amore.

Iskra Menarini è nata a San Felice sul Panaro il 5 maggio del 1946 da padre Cesare di nazionalità francese ma figlio di un italiano, e dalla madre Anna Polloni. Ha anche un fratello di nome Sergio, di quattro anni più grande.

Nel 1962, all’età di sedici anni si trasferisce con la famiglia nel comune di Sanremo, dove rimarrà per sei anni. Qui ha inizio il suo lungo percorso artistico grazie alla passione per il teatro, la danza e per la musica che la portano ad apprendere lezioni di chitarra classica, danza e recitazione.

Partecipa al Festival di Castrocaro 1963, non riuscendo però a classificarsi per la fase finale; questa esperienza però le consente di ottenere un contratto discografico con la MRC, casa discografica milanese, che la fa debuttare l’anno successivo con il suo primo 45 giri, Quello/Domani sera.

A ventidue anni si trasferisce da sola a Bologna per studiare canto lirico e qui conosce Andrea Mingardi, ma l’incontro che cambia sicuramente il suo modo di cantare e di ascoltare musica è quello con i Tombstones, un gruppo bolognese che le fa scoprire la musica rock, con cui incide un 45 giri per la Cobra Record, Mi ripenserai/Capelli al vento, e con cui partecipa al I Festival di musica d’avanguardia e di nuove tendenze nel 1971.

Rimane in questo gruppo dieci anni, partecipando a vari festival. In questo contesto incontra e conosce Red Ronnie con il quale comincia un rapporto di amicizia, cantando in vari locali e debuttando al Piper Club di Roma.

Successivamente Iskra Menarini canta nell’opera rock Giulio Cesare scritta da Jimmy Villotti e si avvicina al jazz, più sperimentale, al soul e blues; nel 1978 partecipa all’incisione dell’album di debutto di Vasco Rossi, …Ma cosa vuoi che sia una canzone…, come corista.

L’incontro con Lucio Dalla l’ha portata a una lunga collaborazione come sua vocalist e non solo. Dalla decide di farla conoscere anche come solista, facendola esibire in tutto il mondo nei suoi concerti per i 24 anni in cui lo affianca nelle tournée, nelle trasmissioni televisive e in diversi video musicali, come Ciao, Attenti al lupo, Lunedì, e nel cast dell’opera Tosca – Amore disperato. Iskra Menarini ha poi collaborato con altri cantanti, come gli Stadio, Luca Carboni, Samuele Bersani.

A 62 anni partecipa al Festival di Sanremo 2009, tra le Nuove Proposte (stabilendo un record per l’età importante), cantando Quasi amore, su testo di Lucio Dalla e Marco Alemanno e musica di Roberto Costa. Partecipa anche come insegnante per un periodo nella trasmissione Amici di Maria De Filippi, lasciando il ruolo dopo poco tempo per proseguire più liberamente la propria carriera musicale. Sempre nel 2009 prende parte all’ultimo album di Lucio Dalla, Angoli nel cielo. Sulla vita privata di Iskra Menarini sappiamo che è sposata con Alfredo Parmeggiani, ex pugile e dalla loro unione è nato un figlio, Cristiano.