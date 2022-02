Chi è Irama, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2022

Irama è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Il giovane artista, uscito da Amici, torna sul palco dell’Ariston per il secondo anno consecutivo. La scorsa edizione a causa del Covid non poté esibirsi in diretta, ma venne mostrata la registrazione delle prove. Quest’anno spera di rifarsi con il brano Ovunque sarai. Si tratta di una delle giovani stelle del pop italiano, con all’attivo molti successi. Di seguito le informazioni sulla sua carriera, la sua vita, le sue canzoni e la sua fidanzata.

Biografia: carriera e canzoni

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, nasce a Carrara il 20 dicembre 1995. Toscano di nascita, cresce a Monza dove si avvicina prima al mondo del cantautorato e poi all’hip hop. Ascolta artisti come Fabrizio De Andrè, Lucio Battisti e Francesco Guccini. Decide poi di cambiare rotta avvicinandosi prima al mondo dell’hip-hop e poi a quello del rap. La carriera di Irama inizia dal panorama underground della sua Monza dove partecipa alle gare di freestyle. Con il singolo Cosa resterà vince Sanremo Giovani e ha così accesso al Festival di Sanremo 2016 nella categoria “Nuove proposte”. Il singolo sanremese, con il quale si classifica settimo nella graduatoria finale, anticipa il suo primo album, dal titolo Irama, con il quale ottiene la cinquantunesima posizione nella classifica Fimi Album.

Il suo nome d’arte è l’anagramma di Maria, che in lingua malese vuol dire “ritmo”. Dopo aver partecipato al Summer Festival, di cui vince la categoria “Giovani”, il suo album, due anni dopo l’uscita, viene certificato disco d’oro con oltre 25mila copie vendute. Nel 2017 Irama partecipa nuovamente al Summer Festival, questa volta nella sezione “Big”, mentre nello stesso anno decide di partecipare alla diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi nel tentativo di rilanciare la sua carriera discografica.