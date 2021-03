Irama, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Irama è uno dei cantanti in gara a Festival di Sanremo 2021 in programma su Rai 1 dal 2 al 6 marzo: ma chi è l’interprete che si appresta a calcare il palco del teatro Ariston per la terza volta nella sua carriera? Di seguito le informazioni sulla sua carriera, la sua vita, le sue canzoni e la sua fidanzata.

Biografia

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, nasce a Carrara il 20 dicembre 1995. Toscano di nascita, Irama cresce a Monza dove si avvicina prima al mondo del cantautorato e poi all’hip hop.

Il suo nome d’arte è l’anagramma di Maria, che in lingua malese vuol dire “ritmo”. Dopo alcune collaborazioni con il cantante Valerio Sgargi, nel 2015 fa il suo esordio nel mondo discografico con il singolo Cosa resterà, brano con il quale vince il concorso canoro Sanremo Giovani, accedendo, così, al Festival di Sanremo 2016 nella categoria “Nuove proposte”.

Il singolo sanremese, con il quale si classifica settimo nella graduatoria finale, anticipa il suo primo album, dal titolo Irama, con il quale ottiene la cinquantunesima posizione nella classifica Fimi Album.

Dopo aver partecipato al Summer Festival, di cui vince la categoria “Giovani”, il suo album, due anni dopo l’uscita, viene certificato disco d’oro con oltre 25mila copie vendute.

Nel 2017 partecipa nuovamente al Summer Festival, questa volta nella sezione “Big”, mentre nello stesso anno decide di partecipare alla diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi nel tentativo di rilanciare la sua carriera discografica.

Il cantante vince la trasmissione, ottenendo anche il premio Radio 105 grazie al quale ottiene un contratto discografico con la Warner Music.

Nel corso della partecipazione al talent, incide diversi brani tra cui Che vuoi che sia, Che ne sai, Un respiro e Voglio solo te e Nera, che viene certificato triplo disco di platino con oltre 150mila copie vendute.

Nel 2018 pubblica il suo primo Ep, dal titolo Piume, che viene certificato doppio disco di platino. Pochi mesi dopo, Irama incide il suo secondo album in studio, Giovani.

Nel 2019 torna al Festival di Sanremo, ma questa vota nella categoria campioni, con il brano La ragazza con il cuore di latta, con il quale si classifica al settimo posto.

Nel 2020, invece, prende parte e vince Amici speciali, spin off del talent organizzato per raccogliere fondi per la protezione civile e la sanità al fine di contrastare l’epidemia di Covid.

Vita privata: chi è la fidanzata

Ma chi è la fidanzata di Irama? Il cantante dopo una breve relazione con Giulia De Lellis, da tempo fa coppia con Victoria Stella Doritou, modella e influencer greco-cipriota.

Nata a Cipro il 26 novembre del 1997, la fidanzata di Irama ha intrapreso la carriera di modella sin da giovanissima. Parla perfettamente greco, ungherese, inglese e italiano.

Nonostante la sua giovane età, ha già sfilato sulle più importanti passerelle di tutto il mondo, mentre tra i suoi ex c’è Andrea Zelletta, tra i concorrenti dell’ultimo Grande Fratello Vip.

Canzoni

Nonostante la breve carriera, sono già diverse le canzoni di successo firmate da Irama. Tra queste c’è senza dubbio Cosa resterà, Nera, Bella e rovinata e Arrogante.

E ancora Milano, in collaborazione con Francesco Sarcina, Mediterranea e Crepe. Al Festival di Sanremo 2021, invece, Irama parteciperà con il brano La genesi del tuo colore.

