Ipotesi di reato: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, mercoledì 23 agosto 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Ipotesi di reato (Changing Lanes), film del 2002 diretto da Roger Michell, con Ben Affleck e Samuel L. Jackson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella trafficata Manhattan, il rampante avvocato Gavin Banek e l’impiegato Doyle Gipson entrano in contatto a causa di un banale incidente automobilistico, entrambi diretti in tribunale dove hanno appuntamenti a cui non possono mancare, il primo ha una causa importantissima, mentre il secondo deve discutere la custodia dei figli. Gavin lascia Doyle in mezzo alla strada, prestandogli poca attenzione, impedendogli di arrivare in orario all’udienza con conseguente affidamento dei propri figli alla moglie ma quando Gavin si accorge di aver smarrito una cartellina rossa contenente un documento indispensabile per vincere la causa, che da quel momento rimarrà in possesso di Doyle, la vita di entrambi diventerà un inferno, scatenando con ogni mezzo possibile un crescendo di vicendevoli dispetti e ricatti incrociati fra i due vendicativi per riottenere ciascuno il proprio maltolto ma che allo stesso tempo da questa esperienza farà aprire loro gli occhi e migliorare dal punto di vista umano.

Ipotesi di reato: il cast

Abbiamo visto la trama di Ipotesi di reato, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Affleck: Gavin Banek

Samuel L. Jackson: Doyle Gipson

Sydney Pollack: Stephen Delano

Toni Collette: Michelle

William Hurt: Sponsor di Doyle

Amanda Peet: Cynthia Delano Banek

Kim Staunton: Valerie Gipson

Tina Sloan: Mrs. Delano

Richard Jenkins: Walter Arnell

Joe Grifasi: Giudice Cosell

Bruce Altman: Terry Kaufman

Matt McCoy: Ron Cabot

Dylan Baker: Finch

Streaming e tv

Dove vedere Ipotesi di reato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 agosto 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sul sito di La7.