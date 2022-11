Io e Lulù: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, sabato 12 novembre 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Io e Lulù, commedia diretta da Reid Carolin, Channing Tatum, con Channing Tatum e Q’Orianka Kilcher. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Io e Lulù? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia del soldato Briggs (Channing Tatum), che si vede costretto a fare un viaggio lungo la costa del Pacifico per portare Lulu, il cane compagno di missioni belliche del sergente Nogales, al funerale di quest’ultimo, deceduto a causa di un incidente d’auto. Dopo diverse spedizioni in guerra il cane ha sviluppato un carattere per nulla facile e imprevedibile alle reazioni. Durante il viaggio che li porta alla celebrazione, il soldato e la cagna stringono un forte legame e Briggs finisce addirittura per affezionarsi a Lulu…

Io e Lulù: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Channing Tatum, Q’Orianka Kilcher, Jane Adams, Kevin Nash, Aqueela Zoll, Kameron Hood, Ronnie Gene Blevins, Cayden Boyd, Nicole LaLiberte, Skyler Joy, Amanda Booth, Darren Keilan, Patricia Isaac, Luke Forbes. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Channing Tatum: Jackson Briggs

Jane Adams: Tamara

Kevin Nash: Gus

Ethan Suplee: Noah

Luke Forbes: Jones

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Io e Lulù, stasera su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Io e Lulù in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 novembre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.