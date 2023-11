Perché Io Canto Generation stasera non va in onda: il motivo

Perché Io Canto Generation, la trasmissione condotta da Gerry Scotti su Canale 5, non va in onda oggi, 16 novembre 2023? Doveva trattarsi della prima puntata di questa nuova edizione, che però all’ultimo è saltata, lasciando spazio a una nuova diretta del Grande Fratello. Il motivo sembrerebbe essere quello di non far scontrare l’esordio di Io Canto Generation con il tennis e Sinner grande protagonista su Rai 2 alle Atp Finals di Torino. Il tennis infatti ha ottenuto ottimi ascolti in chiaro, in particolare quando protagonista è l’azzurro, come nella sfida contro Djokovic. Oggi inoltre su Rai 1 c’è l’inizio della seconda stagione della popolare fiction Un professore. Ecco perché lo show musicale con Gerry Scotti oggi, 16 novembre, non va in onda. Io Canto Generation partirà dunque la prossima settimana. Si tratta dell’ennesimo spostamento per il talent di Scotti, già annunciato in precedenza e poi rinviato, fino a quest’ultimo stop arrivato a poco più di 24 ore dalla partenza.

Concorrenti

La trasmissione condotta da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5 mette al centro il talento di ragazzi e ragazze appassionati di musica, desiderosi di mettersi alla prova. I concorrenti di Io Canto Generation 2023 sono 24 ragazzi, con età compresa tra i 10 e i 15 anni, saranno divisi in sei squadre e si sfideranno in emozionanti competizioni canore.

In ogni puntata, sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica determinata dai voti dei giudici che potrà essere ribaltata dalle preferenze del voto del pubblico in studio. Presente anche la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, Radio Ufficiale del programma, che avrà il compito, insieme alla giuria, di salvare 2 componenti della squadra ultima in classifica.