Into the storm: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Into the storm è il film in onda questa sera, mercoledì 10 maggio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Il film del 2014 è diretto da Steven Quale e vede fra i suoi protagonisti Richard Armitage, attore britannico che ha recitato nella nota trilogia Lo Hobbit, e Sarah Wayne Callies, che abbiamo invece visto in alcune popolari serie tv come The Walking Dead e Prison Break. La pellicola, scritta da John Swetnam, appartiene al genere catastrofico ed è girata come un falso documentario. Vediamo tutte le informazioni, come la trama e il cast del film.

Trama

Il film, dai grandi effetti speciali, racconta la storia di Gary, rimasto solo dopo la morte di sua moglie a crescere i suoi figli, Donnie e Trey, a Silverton, piccola città dell’Oklahoma, e di Allison, una meteorologa specializzata in tornado che fa da supporto a Pete. Pete è uno storm chaser, oltre che un cineasta, il cui sogno è riuscire a riprendere perfettamente un tornado.

Poi c’è Donk, youtuber amante del rischio e sfegatato collezionista di visualizzazioni. Il suo cameraman è l’amico Reevis, anche lui spericolatissimo. Tutti questi personaggi si troveranno alle prese con una tempesta di tornado senza precedenti che porterà terrore e devastazione. Gli esperti, però, sanno che un tornado di eccezionale grandezza e potenza si sta dirigendo proprio verso Silverton e che quindi il peggio deve ancora arrivare.

Mentre la maggior parte della cittadina cercherà rifugio e di trovare il miglior modo di mettersi in salvo, per gli spericolatissimi cacciatori di tornado è l’occasione giusta per tentare la ripresa perfetta…

Into the storm: il cast del film

Il film per la regia di Steven Quale vede come protagonisti, come anticipato, Richard Armitage nel ruolo di Gary Fuller e Sarah Wayne Callies in quello della meteorologa Allison Stone. Ecco qui di seguito gli altri interpreti con i rispettivi personaggi:

Nathan Kress – Trey Fuller

Arlen Escarpeta – Daryl

Matt Walsh – Pete

Max Deacon – Donnie Fuller

Alycia Debnam-Carey – Kaitlyn

Jeremy Sumpter – Jacob

Kyle Davis – Donk

Scott Lawrence – Preside Thomas Walker

Jon Reep – Reevis

David Drumm – Chester

Steve Garagiola – News Anchor

Brandon Ruiter – Todd White

Streaming e tv