Instant Family: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 16 luglio 2023, va in onda Instant Family su Canale 5. Il film è diretto da Sean Anders ed è una commedia americana con protagonista Rose Byrne. Ecco qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Instant Family racconta di una coppia composta da Pete ed Ellie Wagner che sono stufi di essere continuamente derisi dai propri parenti. Credono che non sarebbero in grado di gestire dei figli, così scelgono di adottarne uno. In casa arriva Lizzy, un’adolescente, accompagnata dai suoi due fratelli Juan e Lita. Pete ed Ellie vogliono dare una lezione alla propria famiglia e dimostrare di avere la stoffa per fare i genitori. Tutto sembra andare per il verso giusto, tanto da rendere l’esperienza quasi piacevole, ma le cose iniziano a diventare sempre più complicate e i coniugi inizieranno a dubitare della propria scelta.

Instant Family: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo al cast. Ecco l’elenco degli attori e dei rispettivi personaggi:

Mark Wahlberg: Pete

Rose Byrne: Ellie

Isabela Moner: Lizzy

Gustavo Quiroz: Juan

Julianna Gamiz: Lita

Octavia Spencer: Karen

Tig Notaro: Sharon

Tom Segura: Russ

Allyn Rachel: Kim

Brittney Rentschler: Linda

Jody Thompson: Jim

Margo Martindale: Nonna Sandy

Julie Hagerty: Jan

Michael O’Keefe: Jerry

Joan Cusack: Mrs. Howard

Streaming e TV

Dove vedere Instant Family in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, domenica 16 luglio 2023, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.