Infinite Storm: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Infinite Storm è un film di genere survival del 2022 diretto da Małgorzata Szumowska e Michał Englert, con protagonista una straordinaria Naomi Watts, in onda questa sera, venerdì 3 marzo 2023 alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Il film è l’adattamento cinematografico dell’articolo High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue di Ty Gagne, apparso sul New Hampshire Union Leader nel 2020, e racconta della storia vera di Pam Bales. Ma vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Infinite Storm.

Trama

Pam Bales, una scalatrice esperta, s’inerpica sul Monte Washington da sola, ma è costretta a tornare indietro a causa di una bufera imminente. Durante la discesa, scopre un altro escursionista, disteso privo di coscienza nella neve, e lo aiuta. Lo sconosciuto però si dimostra poco collaborativo, non rivelandole neanche il suo nome: si è infatti spinto fin là per porre fine alla sua vita. Pam però non demorde e, soprannominatolo John, comincia con lui la discesa. Ma la notte si avvicina e le condizioni atmosferiche non fanno che peggiorare…

Infinite Storm: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Infinite Storm? Protagonisti sono Naomi Watts, Sophie Okonedo e Billy Howle. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Naomi Watts: Pam Bales

Billy Howle: John

Denis O’Hare: Dave

Parker Sawyers: Patrick

Eliot Sumner: Will

Joshua Rollins: Finn

Trailer

Ma vediamo il trailer di Infinite Storm, in onda su Sky Cinema.



Streaming e tv

Dove vedere Infinite Storm in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 marzo 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.