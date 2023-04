Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 27 aprile 2023, Rai 3

Questa sera, giovedì 27 aprile 2023, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

L’inchiesta, dal titolo Il cavallo di Troia, mostrerà in esclusiva il legame tenuto nascosto tra cavalli e allevamenti di suini: la rappresentazione dello sfruttamento senza etica che si consuma nell’ombra degli allevamenti intensivi. Per la prima volta, non sono solo gli ambientalisti e gli animalisti a ribellarsi al sistema, ma anche gli allevatori in crisi, che stanno abbandonando l’allevamento di bovini, ovini e galline, salvando gli animali dal macello.

Come riescano a mantenere il costo oneroso del mangime, chi li aiuti e in quale nazione sia in atto una conversione incredibile, lo svelerà la prima di quattro puntate che avranno, come sempre, l’obiettivo di spiegare le criticità e trovare le soluzioni per raggiungere la “Salute globale”. “One Health” è il termine coniato dall’Oms: la salute del pianeta che dovremo necessariamente raggiungere entro pochi decenni tutelando quella di uomini, animali e piante, parte di un unico ecosistema da ripristinare per le generazioni future.

Streaming e tv

