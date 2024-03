Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 17 marzo 2024, Rai 3

Questa sera, domenica 17 marzo 2024, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

C’è un’ossessione che tutti si portano dentro, soprattutto dopo una certa età: l’ossessione di vivere sani e a lungo. Nella vita quotidiana, però, si dimentica quel traguardo e ciò che si mette nel piatto appaga altri bisogni, altre necessità e per il benessere non arriva mai il momento giusto. Nella puntata di oggi Sabrina Giannini ha riunito il gotha mondiale della nutrizione e lo ha interrogato sui segreti della longevità: è meglio digiunare o mangiare bene? È giusto fidarsi di ciò che si trova sugli scaffali dei supermercati? E quali sono le malattie che si possono curare con la giusta alimentazione?

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21, stasera – 17 marzo 2024 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.