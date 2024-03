Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 10 marzo 2024, Rai 3

Questa sera, domenica 10 marzo 2024, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Chi sono i padroni del cibo? E perché lo paghiamo così tanto? Quanto cioccolato c’è davvero nelle tavolette che comperiamo al supermercato? E perché in Costa d’Avorio, il primo Paese esportatore di fave di cacao, i bambini non sanno che sapore abbia il cioccolato? Nella seconda puntata di Indovina chi viene a cena Sabrina Giannini e Nuria Biuzzi hanno percorso migliaia di chilometri, dall’America all’Africa, per trovare le risposte.

Streaming e tv

