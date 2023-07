Indiana Jones e l’ultima crociata: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 1 luglio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Indiana Jones e l’ultima crociata, film d’avventura del 1989 diretto da Steven Spielberg, da una storia co-scritta dal produttore esecutivo George Lucas. È il terzo capitolo della saga. Harrison Ford riprende il ruolo del protagonista, mentre Sean Connery interpreta suo padre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Indiana Jones, come già tentò di fare quando era giovane scout manifestando la sua futura vocazione, sottrae al trafficante di reperti Panama la croce d’oro di Coronado per donarla al museo della sua università diretto dell’amico Marcus Brody. Viene quindi contattato dal miliardario Walter Donovan affinché lo aiuti nella ricerca del Santo Graal, interrotte dalla misteriosa sparizione dell’archeologo incaricato: proprio suo padre Henry Jones Sr.

Jones riceve il diario sul Graal del padre per posta da Venezia, dove si dirige con Marcus e riprende le ricerche insieme alla dottoressa Elsa Schneider, riuscendo a scoprire che il Graal è custodito nell’antica città di Alessandretta e apprendendo da Kazim, membro della Confraternita della Spada Cruciforme, che il padre è tenuto prigioniero dai nazisti, che vogliono impossessarsi del suo diario. Riesce quindi a liberarlo dopo aver scoperto che Donovan e la Schneider sono complici dei tedeschi.

Indy, Henry, Marcus e il loro amico Sallah, giunti in modo rocambolesco nell’antico tempio di Alessandretta, vengono di nuovo catturati dai tedeschi guidati da Donovan, convinto che il calice possa donare la vita eterna. Questi ferisce mortalmente Henry per costringere Indy a recuperare il Graal, che può salvare la vita al padre. Usando le indicazioni del diario, Jones supera le tre trappole mortali che difendono il Graal e seguito da Donovan ed Elsa incontra il cavaliere crociato che custodisce la coppa sacra da 700 anni, insieme ad altre tra le quali, chi vorrà averla, dovrà scegliere a rischio della vita.

Indiana Jones e l’ultima crociata: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Indiana Jones e l’ultima crociata, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Harrison Ford: Indiana Jones

Sean Connery: Henry Jones Sr.

Denholm Elliott: Marcus Brody

Alison Doody: Elsa Schneider

John Rhys-Davies: Sallah

Julian Glover: Walter Donovan

Michael Byrne: Colonnello Vogel

River Phoenix: Indiana Jones da ragazzo

Kevork Malikyan: Kazim

Richard Young: Garth (Fedora)

Paul Maxwell: Panama

Robert Eddison: Cavaliere del Graal

Streaming e tv

Dove vedere Indiana Jones e l’ultima crociata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.