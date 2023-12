Independence Day – Rigenerazione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Independence Day – Rigenerazione, film del 2016 diretto da Roland Emmerich. La pellicola è il sequel del film del 1996. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Vent’anni dopo aver sventato il tentativo di invasione aliena del 1996, la comunità internazionale si è ripresa, e le Nazioni Unite hanno creato il piano di “Difesa Spaziale Terrestre” (Earth Space Defense, ESD), un programma di difesa globale unita. Viene utilizzata la tecnologia aliena, recuperata dai resti delle astronavi degli invasori, e vengono costruite delle basi militari sulla Luna, su Marte e su Rea, mentre l’Area 51 è diventata la sede dell’ESD.

David Levinson, adesso direttore del programma Difesa Spazio Terra, si reca in Africa insieme alla dottoressa Catherine Marceaux, dietro invito del signore della guerra Dikembe Umbutu, che li accompagna presso l’unica nave aliena intatta atterrata nell’attacco di 20 anni addietro. Dikembe mostra a David che la nave, all’epoca, aveva iniziato a perforare la crosta terrestre, salvo fermarsi quando l’astronave madre venne distrutta. Una volta a bordo, Levinson e gli altri si rendono conto che, prima di soccombere, gli alieni a bordo della navetta avevano provveduto a inviare un segnale di soccorso diretto nello spazio più profondo. Inoltre Umbutu, al pari dell’ex presidente degli Stati Uniti Thomas Whitmore, rivela di avere visioni ricorrenti di simboli extraterrestri, che sta imparando a decifrare, conseguenza del forte legame psichico stretto con gli invasori, essendovi in passato entrato in contatto ravvicinato.

Independence Day – Rigenerazione: il cast

Abbiamo visto la trama di Independence Day – Rigenerazione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Hemsworth: Jake Morrison

Bill Pullman: Thomas J. Whitmore

Jeff Goldblum: David Levinson

Jessie Usher: Dylan Dubrow-Hiller

Maika Monroe: Patricia Whitmore

Sela Ward: presidente Elizabeth Lanford

Charlotte Gainsbourg: dott.ssa Catherine Marceaux

Joey King: Samantha “Sam” Blackwell

Judd Hirsch: Julius Levinson

Robert Loggia: generale William Grey

William Fichtner: generale Joshua T. Adams

Brent Spiner: dr. Brakish Okun

DeObia Oparei: Dikembe Umbutu

Patrick St. Esprit: segretario della difesa Tanner

Nicholas Wright: Floyd Rosenberg

Travis Tope: Charlie Miller

Vivica A. Fox: Jasmine

Angelababy: Rain Lao

Chin Han: Jiang Lao

John Storey: dr. Milton Isaacs

Gbenga Akinnagbe: agente Travis

Mckenna Grace: Daisy

Garrett Wareing: Bobby

Streaming e tv

Dove vedere Independence Day – Rigenerazione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 8 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.